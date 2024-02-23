https://ria.ru/20240223/otvet-1929181976.html

"Так мог только он". Американцев удивил ответ Путина на выпад Байдена

"Так мог только он". Американцев удивил ответ Путина на выпад Байдена - РИА Новости, 23.02.2024

"Так мог только он". Американцев удивил ответ Путина на выпад Байдена

Пользователей социальной сети X из США удивил ответ президента России Владимира Путина на оскорбительный выпад американского коллеги Джо Байдена. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:46

2024-02-23T17:46

2024-02-23T17:46

политика

сша

россия

джо байден

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователей социальной сети X из США удивил ответ президента России Владимира Путина на оскорбительный выпад американского коллеги Джо Байдена."Никогда не перебивайте своего врага, когда он совершает ошибку", — написали в комментариях."Действительно талантливый человек. Только он знает, как вот так саркастично ответить", — отметил читатель."Думаю, что Путин догадывается, что Байден сошел с ума", — предположили в чате."Лучший ответ монстру от мирового лидера", — пишет участник дискуссии.Накануне Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".Российский лидер назвал оскорбительное высказывание Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нем. Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929163796.html

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политика, сша, россия, джо байден, владимир путин, дональд трамп