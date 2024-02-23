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"Незамедлительно". СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 23.02.2024
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10:34 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/otvet-1929123250.html
"Незамедлительно". СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"Незамедлительно". СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 23.02.2024
"Незамедлительно". СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Россия жестко ответит на возможный удар ВСУ по Москве, если Запад предоставит Украине ракеты большой дальности, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:34
2024-02-23T10:34
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия жестко ответит на возможный удар ВСУ по Москве, если Запад предоставит Украине ракеты большой дальности, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.&quot;У Москвы есть множество способов ответить на такого рода эскалацию, и она, конечно же, ими воспользуется. Она может сбить все натовские беспилотники возле российской границы, что послужит предупреждением для самого агрессивного военного альянса в мире. Это сведет на нет все террористические усилия киевского режима при поддержке НАТО, в результате которых уже погибли тысячи мирных жителей в Донбассе и новоприобретенных регионах России&quot;, — говорится в материале.Как отметил эксперт, если Запад согласится поставить Украине варианты ракет ATACMS дальнего действия, то ВСУ смогут нанести удар по Москве.&quot;Если это произойдет, то Россия незамедлительно отреагирует&quot;, — предупредил автор статьи.На прошлой неделе телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, москва, украина, вооруженные силы украины, джо байден, нато, политика
В мире, Россия, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, НАТО, Политика
"Незамедлительно". СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

InfoBRICS: в случае удара ВСУ по Москве ответ России будет жестким

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия жестко ответит на возможный удар ВСУ по Москве, если Запад предоставит Украине ракеты большой дальности, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«

"У Москвы есть множество способов ответить на такого рода эскалацию, и она, конечно же, ими воспользуется. Она может сбить все натовские беспилотники возле российской границы, что послужит предупреждением для самого агрессивного военного альянса в мире. Это сведет на нет все террористические усилия киевского режима при поддержке НАТО, в результате которых уже погибли тысячи мирных жителей в Донбассе и новоприобретенных регионах России", — говорится в материале.

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Как отметил эксперт, если Запад согласится поставить Украине варианты ракет ATACMS дальнего действия, то ВСУ смогут нанести удар по Москве.
«

"Если это произойдет, то Россия незамедлительно отреагирует", — предупредил автор статьи.

На прошлой неделе телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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