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СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе - РИА Новости, 23.02.2024
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03:22 23.02.2024 (обновлено: 05:37 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/oruzhie-1929099599.html
СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе
СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе - РИА Новости, 23.02.2024
СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе
США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает Москва, сообщает газета Wall... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T03:22
2024-02-23T05:37
в мире
россия
сша
москва
уильям бернс
джейк салливан
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает Москва, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Белый дом ранее заявил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в американском конгрессе, касается якобы разрабатываемого Россией противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Москвой.Несколько источников сообщили, что, в частности, каналы связи были установлены между советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и Юрием Ушаковым, советником президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики.Директор ЦРУ Уильям Бернс обратился на прошлой неделе к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, сообщил источник.Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что США взаимодействовали с российской стороной по поводу противоспутникового потенциала, но отказался предоставить конкретные сведения о чувствительных каналах взаимодействия с Москвой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе заявлял, что США пока не обращались к России по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882393.html
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в мире, россия, сша, москва, уильям бернс, джейк салливан, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, США, Москва, Уильям Бернс, Джейк Салливан, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе

СМИ: Бернс и Салливан связывались с РФ по вопросу противоспутникового оружия

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает Москва, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Белый дом ранее заявил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в американском конгрессе, касается якобы разрабатываемого Россией противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Москвой.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие
16 февраля, 21:07
Несколько источников сообщили, что, в частности, каналы связи были установлены между советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и Юрием Ушаковым, советником президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики.
Директор ЦРУ Уильям Бернс обратился на прошлой неделе к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, сообщил источник.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что США взаимодействовали с российской стороной по поводу противоспутникового потенциала, но отказался предоставить конкретные сведения о чувствительных каналах взаимодействия с Москвой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе заявлял, что США пока не обращались к России по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
16 февраля, 19:24
 
В миреРоссияСШАМоскваУильям БернсДжейк СалливанДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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