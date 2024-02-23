СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе
СМИ: Бернс и Салливан связывались с РФ по вопросу противоспутникового оружия
© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает Москва, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Белый дом ранее заявил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в американском конгрессе, касается якобы разрабатываемого Россией противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Москвой.
Несколько источников сообщили, что, в частности, каналы связи были установлены между советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и Юрием Ушаковым, советником президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики.
Директор ЦРУ Уильям Бернс обратился на прошлой неделе к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, сообщил источник.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что США взаимодействовали с российской стороной по поводу противоспутникового потенциала, но отказался предоставить конкретные сведения о чувствительных каналах взаимодействия с Москвой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе заявлял, что США пока не обращались к России по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.