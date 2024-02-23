https://ria.ru/20240223/oruzhie-1929099599.html

СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе

СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе - РИА Новости, 23.02.2024

СМИ: США связывались с Россией по вопросу оружия космосе

США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает Москва, сообщает газета Wall... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T03:22

2024-02-23T03:22

2024-02-23T05:37

в мире

россия

сша

москва

уильям бернс

джейк салливан

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает Москва, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Белый дом ранее заявил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в американском конгрессе, касается якобы разрабатываемого Россией противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Москвой.Несколько источников сообщили, что, в частности, каналы связи были установлены между советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и Юрием Ушаковым, советником президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики.Директор ЦРУ Уильям Бернс обратился на прошлой неделе к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, сообщил источник.Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что США взаимодействовали с российской стороной по поводу противоспутникового потенциала, но отказался предоставить конкретные сведения о чувствительных каналах взаимодействия с Москвой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе заявлял, что США пока не обращались к России по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882393.html

https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927870275.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, уильям бернс, джейк салливан, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)