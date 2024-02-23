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Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина - РИА Новости, 23.02.2024
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01:11 23.02.2024 (обновлено: 02:20 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/orden-1929095012.html
Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина
Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина - РИА Новости, 23.02.2024
Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:11
2024-02-23T02:20
в мире
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милорад додик
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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, о чем сообщил в соцсетях.Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года, но вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с президентом России и заявил, что РС БиГ "пытается отбить любую возможность присоединиться к санкциям против РФ"."В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Александра Невского, который мне вручил президент России Владимир Путин", - написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео, на котором награду заливают в рюмке алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее, а затем передает рюмку коллегам, которые, перекрестившись, тоже выпивают.Додик в ходе поездки в Татарстан также провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым, присутствовал на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" и посетил казанский баскетбольный клуб "Уникс".Делегация РС БиГ во главе с президентом ранее посетила Белоруссию, где прошли встречи с президентом Александром Лукашенко и членами правительства.
https://ria.ru/20240220/serbiya-1928434535.html
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в мире, россия, милорад додик, владимир путин, республика сербская, александр невский
В мире, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, Республика Сербская, Александр Невский
Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина

Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от Владимира Путина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, о чем сообщил в соцсетях.
Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года, но вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с президентом России и заявил, что РС БиГ "пытается отбить любую возможность присоединиться к санкциям против РФ".
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"В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Александра Невского, который мне вручил президент России Владимир Путин", - написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео, на котором награду заливают в рюмке алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее, а затем передает рюмку коллегам, которые, перекрестившись, тоже выпивают.
Додик в ходе поездки в Татарстан также провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым, присутствовал на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" и посетил казанский баскетбольный клуб "Уникс".
Делегация РС БиГ во главе с президентом ранее посетила Белоруссию, где прошли встречи с президентом Александром Лукашенко и членами правительства.
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В миреРоссияМилорад ДодикВладимир ПутинРеспублика СербскаяАлександр Невский
 
 
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