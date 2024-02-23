Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина
Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от Владимира Путина
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, о чем сообщил в соцсетях.
Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года, но вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с президентом России и заявил, что РС БиГ "пытается отбить любую возможность присоединиться к санкциям против РФ".
"В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Александра Невского, который мне вручил президент России Владимир Путин", - написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео, на котором награду заливают в рюмке алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее, а затем передает рюмку коллегам, которые, перекрестившись, тоже выпивают.
Додик в ходе поездки в Татарстан также провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым, присутствовал на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" и посетил казанский баскетбольный клуб "Уникс".
Делегация РС БиГ во главе с президентом ранее посетила Белоруссию, где прошли встречи с президентом Александром Лукашенко и членами правительства.