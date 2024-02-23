https://ria.ru/20240223/orden-1929095012.html

Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина

Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина - РИА Новости, 23.02.2024

Президент Республики Сербской БиГ "обмыл" орден от Путина

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T01:11

2024-02-23T01:11

2024-02-23T02:20

в мире

россия

милорад додик

владимир путин

республика сербская

александр невский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_ac99cb252701d3e8a03abbb6f87daf67.jpg

БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, о чем сообщил в соцсетях.Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года, но вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с президентом России и заявил, что РС БиГ "пытается отбить любую возможность присоединиться к санкциям против РФ"."В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Александра Невского, который мне вручил президент России Владимир Путин", - написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео, на котором награду заливают в рюмке алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее, а затем передает рюмку коллегам, которые, перекрестившись, тоже выпивают.Додик в ходе поездки в Татарстан также провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым, присутствовал на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" и посетил казанский баскетбольный клуб "Уникс".Делегация РС БиГ во главе с президентом ранее посетила Белоруссию, где прошли встречи с президентом Александром Лукашенко и членами правительства.

https://ria.ru/20240220/serbiya-1928434535.html

https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html

россия

республика сербская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, милорад додик, владимир путин, республика сербская, александр невский