https://ria.ru/20240223/orban-1929138861.html

Украина не сможет победить Россию в конфликте, заявил Орбан

Украина не сможет победить Россию в конфликте, заявил Орбан - РИА Новости, 23.02.2024

Украина не сможет победить Россию в конфликте, заявил Орбан

Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:53

2024-02-23T12:53

2024-02-23T12:53

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виктор орбан

нато

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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Запад не может ввязаться в войну, которая очевидно, по базовым математическим фактам, не может быть решена на поле боя. Потому что Украина не сможет победить русских, сколько средств и оружия мы им ни дадим. Если Запад не вступит в войну со своей армией, то военное преимущество останется на стороне России, как минимум, с уверенностью можно сказать, что на стороне украинцев военного преимущества не будет", - сказал Орбан. Он напомнил, что НАТО "с первой минуты" заявило, что не будет отправлять на Украину войска, поэтому конфликт рано или поздно будет решен дипломатическим путем, а западные лидеры вынуждены будут признать, что из-за их ошибки Европа приблизилась "к экономическому банкротству". "Рано или поздно кому-то на Западе придется поднять руки и сказать: я совершил ошибку!" - отметил Орбан. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20240211/orban-1926679971.html

https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, венгрия, владимир путин, виктор орбан, нато