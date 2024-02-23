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США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией - РИА Новости, 23.02.2024
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16:50 23.02.2024 (обновлено: 17:00 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/ogranicheniya-1929172538.html
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией
Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:50
2024-02-23T17:00
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.В ограничительный список попали 63 компании из России, восемь – из Китая, 16 – из Турции, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи."Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России", - говорится в сообщении.Министерство торговли утверждает, что компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в Россию, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией

США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией, против 93 компаний

CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.
В ограничительный список попали 63 компании из России, восемь – из Китая, 16 – из Турции, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи.
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"Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России", - говорится в сообщении.
Министерство торговли утверждает, что компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в Россию, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.
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