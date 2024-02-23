https://ria.ru/20240223/ogranicheniya-1929172538.html

США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией

США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией

Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:50

2024-02-23T16:50

2024-02-23T17:00

сша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601673887_705:0:4041:1877_1920x0_80_0_0_d530e8ec4a82e29962068d9bd7871050.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.В ограничительный список попали 63 компании из России, восемь – из Китая, 16 – из Турции, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи."Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России", - говорится в сообщении.Министерство торговли утверждает, что компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в Россию, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929172978.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире