https://ria.ru/20240223/ogranicheniya-1929172538.html
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией
Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:50
2024-02-23T16:50
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.В ограничительный список попали 63 компании из России, восемь – из Китая, 16 – из Турции, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи."Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России", - говорится в сообщении.Министерство торговли утверждает, что компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в Россию, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией
США ввели экспортные ограничения, связанные с Россией, против 93 компаний
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.
В ограничительный список попали 63 компании из России
, восемь – из Китая
, 16 – из Турции
, четыре – из ОАЭ
, две – из Киргизии
, по одной из Индии
и Южной Кореи
.
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"Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России", - говорится в сообщении.
Министерство торговли утверждает, что компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в Россию, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.
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