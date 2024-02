https://ria.ru/20240223/ntv-1928173006.html

Магия, азарт и драйв: новый сезон шоу "Маска" уже на НТВ

Магия, азарт и драйв: новый сезон шоу "Маска" уже на НТВ - РИА Новости, 23.02.2024

Магия, азарт и драйв: новый сезон шоу "Маска" уже на НТВ

На телеканале НТВ стартовал пятый юбилейный сезон музыкального шоу "Маска". Премьера состоялась 18 февраля в 20:20.

На телеканале НТВ стартовал пятый юбилейный сезон музыкального шоу "Маска". Премьера состоялась 18 февраля в 20:20. Кто прячется под масками, традиционно остается главной интригой популярного проекта, а вот персонажи нового сезона, скрывающие личность участников, уже известны. Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок – вот такая компания! Весьма разношерстная и интригующая.Создатели шоу обещают, что юбилейный сезон будет невероятным. Таким, каких еще не было. А об участниках говорят лишь то, что они будут суперпопулярными. Впрочем, есть и другие вводные. И хотя подсказкой их вряд ли назовешь, возможно, кому-то из чутких зрителей или членов жюри они принесут озарение. Итак, в общей копилке артистов, а их 14, около 130 ролей в кино, сериалах и театральных постановках, а также более десяти озвученных мультгероев. Про музыкальный опыт сведения тоже имеются, но весьма размытые: на всех героев шоу – порядка 60 позиций, но не уточняется, что это – студийные альбомы или саундтреки."За прошедшие годы шоу "Маска" стало более креативным и изобретательным. Костюмы все сложнее, номера все интереснее, а нам – членам жюри – все труднее и труднее разгадывать этих прекрасных персонажей. Каким-то волшебным образом "Маска" стала для меня особенной частью жизни. Всех нас – судей и участников проекта – связывают неповторимые эмоции и воспоминания. В этом, юбилейном, сезоне костюмы совершенно необыкновенные. И надеюсь, мой опыт выступления в "Шоу Аватар" поможет мне разгадывать более эффективно", – поделилась ожиданиями от нового сезона певица Валерия – постоянный член жюри телепроекта.Кому как не ей знать, как нелегко порой угадать того, кто скрывается под маской. Даже если это… муж. Поклонники шоу помнят, как во втором сезоне певица не признала в Ананасе Иосифа Пригожина. "Нет! Нет! Нет! Вы что? Нет! Это не он! Ребята, я вообще в шоке!" – такой была реакция Валерии, когда Ананас сбросил маску.По словам Иосифа Пригожина, самым трудным было держать все в секрете – не только от коллег и друзей, но и от семьи."Могу сказать, что это был подвиг. Я не хочу вешать себе на шею орден и говорить, какой я молодец, но то, что я это выдержал, и об этом никто не узнал – ни Лера, ни кто-либо из знакомых, это действительно очень круто!", – делился позже продюсер и муж певицы.В юбилейном сезоне компанию Валерии в судейской ложе составляют Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. А вот с пятым членом жюри зрителей ждет сюрприз. Об этом рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн:"В этом сезоне зрителей ждет много сюрпризов. Например, одно из нововведений юбилейной "Маски" – у нас не будет постоянного пятого члена жюри. В каждом выпуске к нашим постоянным судьям – Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко – будет присоединяться один из участников прошлых сезонов или членов жюри "Маски". Я надеюсь, что каждый приход будет ярким, и новых интересных версий, кто скрывается под масками, будет еще больше. В первом выпуске кресло пятого члена жюри занял один из победителей четвертого сезона – Дима Билан, а во втором к судьям присоединится победитель первого сезона Анатолий Цой".Второе нововведение этого сезона – иммунитет, который один раз за сезон даёт возможность избежать выбывания из шоу в случае попадания в номинацию. В первом выпуске маски традиционно были разделены на три группы, по итогам выступлений каждой группы зрители в зале выбирали одну маску, которая, по их мнению, была лучшей. По итогам выпуска в финальной тройке оказались Щенок, Кот и Змей Горыныч: наибольшее количество голосов набрал пушистый Кот и стал обладателем юбилейного иммунитетаОдна из самых технологически сложных и при этом самых эффектных масок этого сезона – Змей Горыныч: впервые за всю историю шоу одна маска объединила трех человек, которые разместились в общем туловище. Суммарный вес костюма составил более 300 килограммов. На изготовление маски Кукурузы ушло 17 килограммов литьевого пластика, а на Кота – около 40 метров искусственного меха. На маске Кактуса – более 230 колючек, а костюм Мотылька украшен 10 килограммов сверкающих камней. Кстати, этот сезон сияет ярче, чем все предыдущие: суммарно на всех 14 масках – около 70 килограммов разных камней. Маски Арлекина и Водяного имеют альтернативные образы, которые в зависимости от номера будут меняться. Шелк и маска Матрешки вручную расписаны художниками и инкрустированы камнями и жемчугом. Особое очарование маске придают длинные ресницы.В шоу НТВ "Маска" принимают участие не только певцы и актеры, но и спортсмены, телеведущие, юмористы. В разные годы наряду с такими известными исполнителями, как Лариса Долина, Алсу, Дима Билан, под масками скрывались Оксана Федорова, Роман Костомаров, Яна Рудковская. Не устояли перед вызовом максимального творческого перевоплощения и оперные певцы – Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Ильдар Абдразаков.Последний стал победителем третьего сезона телепроекта. Кстати, выступал певец в самой тяжелой маске за всю историю шоу. Костюм Дракона – громоздкий и объемный – волшебники-костюмеры сделали живым и подвижным: крылья и хвост приходили в движение при нажатии кнопки. Но для того, чтобы все работало, Ильдару Абдразакову приходилось надевать специальный корсет, к которому крепились крылья. Тяжесть костюма не мешала ему, однако, и хулиганить (начал артист с хита группы "Ленинград" и хрипел так, что жюри решило, что под маской спортсмен или кто-то еще непоющий), и рисковать, демонстрируя мощь голоса, и ошеломлять чередой превращений и уровнем мастерства."Это было незабываемое приключение, и я очень рад, что стал его частью! Мне предложили несколько костюмов на выбор. Я выбрал Дракона, потому что родился в его год. И считаю, что он по жизни несет мне счастье: у него есть крылья, огонь, размах, полет и душа!", – признавался после участия в шоу артист.Тем, кому довелось примерить на себя костюмы телепроекта "Маска", убеждены, что главная его притягательность кроется в возможности быть иным – многоликим и неузнаваемый. Визуально оставаясь при этом одним и тем же персонажем."Это такой простор для творчества и фантазии, перемен, вокальных экспериментов. У тебя появляется шанс убежать от себя, стать кем-то другим на время, – высказал восторг от участия в проекте Марк Тишман. – Мне кажется, это дико бодрит, освежает восприятие себя самого и жизни. "Маска" запускает тебя в какое-то сумасшедшее путешествие. С первой программы я понял, что в шоу есть магия – она тебя захватывает и не отпускает, потому что кроме творческих вызовов – быть разным и неузнаваемым, появляется еще и человеческий челлендж: ты становишься частью какого-то общенационального детектива, и это такой драйв и азарт!"Где бы еще за два месяца я успел спеть и басом, и тенором, и фальцетом, и хрипом, и микстом, вопрошает артист.Марк Тишман принял участие во втором сезоне телешоу. Его маской стал Белый Орел, который так и не выдал своего напарника. А ведь, как и другие участники, Марк давал жюри подсказки – таковы правила программы. Судьи признавали в нем Игоря Верника, Тарзана, Гошу Куценко, Сергея Бурунова, Николая Трубача, Дмитрия Харатьяна, но так и не угадали. "Я счастлив, что зрители называли меня самым загадочным героем, а члены жюри так и не узнали", – радовался певец.Спрятать узнаваемый, с уникальными обертонами, голос очень сложно. Но участнице четвертого сезона шоу "Маска" Аните Цой удалось держать интригу почти до конца. Ее маской стал Хомяк."Хомяк выступил в 10 программах из 12. Но как только я начала петь лирику, а в десятом выпуске я спела хит "My Heart Will Go On", поняла, что меня точно узнают. Но я все равно счастлива, что мне удалось так долго водить за нос членов жюри. Сам процесс участия в шоу "Маска" был потрясающе интересным и захватывающим. Несмотря на тяжесть и "лишения" костюма, самым сложным для меня было изменение голоса. Я обладатель уникального тембра, который узнают все. Спрятать его практически невозможно. Поэтому я была уверена, что долго скрываться не получится. Музыкальные продюсеры намучились с моим голосом – их главной задачей было научить меня скрывать свои обертона. Я очень довольна тем, как мы с Хомяком выступили на шоу. Шалость удалась", – вспоминает певица.Анита Цой, к слову, стала мемом шоу еще до своего появления в нем в четвертом сезоне. Так и мерещилась членам жюри в участниках предыдущих сезонов! Как знать, может, и на этот раз под масками обнаружатся те, кого судьи напророчили своими ожиданиями?А еще можно "поискать" возможных героев среди специальных гостей телепроекта прошлых сезонов. Сергей Лазарев, к примеру, в первом сезоне выступил именно в таком качестве – в виде Динозавра, а в четвертом – вступил в борьбу за лидерство в шоу "Маска" в образе Скорпиона. И выиграл – разделив победу с Димой Биланом (Мамонтенком).Итак, слушаем, гадаем, удивляемся, наслаждаемся и поддерживаем!Ведущим юбилейного сезона шоу вновь стал Вячеслав Макаров. А грандиозный финал пятого сезона шоу НТВ "Маска" состоится 28 апреля в концертном зале "Крокус Сити Холл".Реклама, АО "Телекомпания НТВ", Erid: 4CQwVszH9pWvpByhbKW

