https://ria.ru/20240223/novorossiysk-1929197938.html

Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах

Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах - РИА Новости, 23.02.2024

Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах

Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в Новороссийске, сообщили в администрации города. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:44

2024-02-23T19:44

2024-02-23T19:44

новороссийск

безопасность

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КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в Новороссийске, сообщили в администрации города. "24.02.2024 года с 11.00 до 13.00 состоятся учебно-тренировочные стрельбы в районе Восточного мола", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы (НВМБ).

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920643997.html

новороссийск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

новороссийск, безопасность