https://ria.ru/20240223/novorossiysk-1929197938.html
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах - РИА Новости, 23.02.2024
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в Новороссийске, сообщили в администрации города. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:44
2024-02-23T19:44
2024-02-23T19:44
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в Новороссийске, сообщили в администрации города. "24.02.2024 года с 11.00 до 13.00 состоятся учебно-тренировочные стрельбы в районе Восточного мола", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы (НВМБ).
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920643997.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссийск, безопасность
Новороссийск, Безопасность
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
Жителей Новороссийска предупредили о тренировочных стрельбах в субботу