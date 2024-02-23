https://ria.ru/20240223/niderlandy-1929163924.html

СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ

СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ - РИА Новости, 23.02.2024

СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ

Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:48

2024-02-23T15:48

2024-02-23T15:48

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россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания прекратить импортировать топливо из России", - говорится в сообщении агентства. Как отмечают источники, правительство не может на законных основаниях прекратить действие соглашений между двумя частными компаниями. Речь идет об участии TotalEnergies в проекте "Ямал СПГ". В соответствии с условиями контракта 2018 года, компания отправляет часть российского СПГ в Нидерланды. По данным агентства, глава TotalEnergies Патрик Пуянне обещал продолжить поставлять СПГ из РФ, пока не будут введены санкции. "Ямал СПГ" - проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

https://ria.ru/20240218/gaz-1928091981.html

https://ria.ru/20240221/spg-1928628176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, экономика, россия, патрик пуянне