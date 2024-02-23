СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ
Блумберг: Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ из-за TotalEnergies
© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания прекратить импортировать топливо из России", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечают источники, правительство не может на законных основаниях прекратить действие соглашений между двумя частными компаниями.
Речь идет об участии TotalEnergies в проекте "Ямал СПГ". В соответствии с условиями контракта 2018 года, компания отправляет часть российского СПГ в Нидерланды.
По данным агентства, глава TotalEnergies Патрик Пуянне обещал продолжить поставлять СПГ из РФ, пока не будут введены санкции.
"Ямал СПГ" - проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).