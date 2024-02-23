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СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ - РИА Новости, 23.02.2024
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15:48 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/niderlandy-1929163924.html
СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ
СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ - РИА Новости, 23.02.2024
СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ
Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:48
2024-02-23T15:48
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нидерланды
экономика
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания прекратить импортировать топливо из России", - говорится в сообщении агентства. Как отмечают источники, правительство не может на законных основаниях прекратить действие соглашений между двумя частными компаниями. Речь идет об участии TotalEnergies в проекте "Ямал СПГ". В соответствии с условиями контракта 2018 года, компания отправляет часть российского СПГ в Нидерланды. По данным агентства, глава TotalEnergies Патрик Пуянне обещал продолжить поставлять СПГ из РФ, пока не будут введены санкции. "Ямал СПГ" - проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
https://ria.ru/20240218/gaz-1928091981.html
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в мире, нидерланды, экономика, россия, патрик пуянне
В мире, Нидерланды, Экономика, Россия, Патрик Пуянне
СМИ объяснили, почему Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ

Блумберг: Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ из-за TotalEnergies

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания прекратить импортировать топливо из России", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечают источники, правительство не может на законных основаниях прекратить действие соглашений между двумя частными компаниями.
Речь идет об участии TotalEnergies в проекте "Ямал СПГ". В соответствии с условиями контракта 2018 года, компания отправляет часть российского СПГ в Нидерланды.
По данным агентства, глава TotalEnergies Патрик Пуянне обещал продолжить поставлять СПГ из РФ, пока не будут введены санкции.
"Ямал СПГ" - проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
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