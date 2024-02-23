https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html
В Москве женщина напала на двух пассажиров электрички
В Москве женщина напала на двух пассажиров электрички - РИА Новости, 23.02.2024
В Москве женщина напала на двух пассажиров электрички
Пассажирка Московского центрального диаметра в столице распылила газовый баллончик в лицо мужчине, а после ударила ножом другого, который вступился за... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:36
2024-02-23T12:36
2024-02-23T13:37
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пассажирка Московского центрального диаметра в столице распылила газовый баллончик в лицо мужчине, а после ударила ножом другого, который вступился за попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. "Потерпевший, житель Подмосковья 1993 года рождения, <..> был доставлен в больницу, где ему диагностировали два колото-резаных ранения, одно из которых проникающее. <..> Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью", — рассказали в ведомстве.Полицейские задержали злоумышленницу на станции Кунцевская и изъяли рукоятку и лезвие от ножа, который после нападения сломался на две части.Задержанная утверждает, что на нее начал пристально смотреть один из пострадавших. Она попросила его не делать этого, но он не отреагировал на просьбу. Тогда женщина распылила газовый баллончик ему в лицо."Это не понравилось другому пассажиру. На что он начал меня оскорблять, а потом бить. И я его пырнула ножом", — заявила она.Подозреваемую заключили под стражу и возбудили уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
https://ria.ru/20240218/napadenie-1928093844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Москве женщина напала на двух пассажиров электрички
Девушка ударила ножом мужчину, вступившегося за попутчика на МЦД в Москве
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Пассажирка Московского центрального диаметра в столице распылила газовый баллончик в лицо мужчине, а после ударила ножом другого, который вступился за попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе
управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"Потерпевший, житель Подмосковья
1993 года рождения, <..> был доставлен в больницу, где ему диагностировали два колото-резаных ранения, одно из которых проникающее. <..> Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью", — рассказали в ведомстве.
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Полицейские задержали злоумышленницу на станции Кунцевская и изъяли рукоятку и лезвие от ножа, который после нападения сломался на две части.
Задержанная утверждает, что на нее начал пристально смотреть один из пострадавших. Она попросила его не делать этого, но он не отреагировал на просьбу. Тогда женщина распылила газовый баллончик ему в лицо.
"Это не понравилось другому пассажиру. На что он начал меня оскорблять, а потом бить. И я его пырнула ножом", — заявила она.
Подозреваемую заключили под стражу и возбудили уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
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