https://ria.ru/20240223/naemniki-1929093944.html

"Он погиб". Стало известно, кого Россия уничтожила в ДНР

"Он погиб". Стало известно, кого Россия уничтожила в ДНР - РИА Новости, 23.02.2024

"Он погиб". Стало известно, кого Россия уничтожила в ДНР

Четверо колумбийских наемников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву Курахово в ДНР, пишет газета Vanguardia со ссылкой на родственников одного из... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T01:01

2024-02-23T01:01

2024-02-23T01:22

специальная военная операция на украине

россия

украина

денис пушилин

ян гагин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Четверо колумбийских наемников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву Курахово в ДНР, пишет газета Vanguardia со ссылкой на родственников одного из погибших.Как сообщает издание, один из уничтоженных боевиков — 28-летний Вильмер Мартинес Васкес из муниципалитета Барранкилья на севере Колумбии, вступивший в "Интернациональный легион" ВСУ в апреле прошлого года.Родственники мужчины рассказали, что Васкес погиб 19 феврале при ударе в Курахово, когда он "отдыхал с тремя другими колумбийскими товарищами", однако никаких официальных уведомлений от Киева они не получили."Из украинского батальона, к которому он был приписан, нам даже не позвонили, чтобы официально сообщить, что он погиб", — пожаловался брат Васкеса Марвин. По его словам, о гибели колумбийца сообщил его сослуживец, при этом опознать наемника удалось только благодаря серебряным цепочкам. "Там погибли четверо колумбийских солдат", — заявил Марвин.Сейчас семья Васкеса "просит помочь вернуть тело и похоронить его по-христиански". По словам брата боевика, его мать обратилась к властям в Боготе, однако там "умыли руки и не дали ответа" на вопрос, как вернуть останки наемника на родину.В свою очередь, дядя колумбийца сообщил изданию, что тот служил в местной армии, а после увольнения поехал в Дубай для работы в охранной сфере, в 2023 году ему предложили "втрое больше" за вступление в ВСУ.Город Курахово находится в Покровском районе ДНР, расположен на расстоянии порядка 21 километра от Марьинки. В среду советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что киевский режим эвакуировал из Курахово архивы, чиновников и сотрудников СБУ.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html

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россия, украина, денис пушилин, ян гагин, служба безопасности украины