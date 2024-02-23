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"Он погиб". Стало известно, кого Россия уничтожила в ДНР - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:01 23.02.2024 (обновлено: 01:22 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/naemniki-1929093944.html
"Он погиб". Стало известно, кого Россия уничтожила в ДНР
"Он погиб". Стало известно, кого Россия уничтожила в ДНР - РИА Новости, 23.02.2024
"Он погиб". Стало известно, кого Россия уничтожила в ДНР
Четверо колумбийских наемников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву Курахово в ДНР, пишет газета Vanguardia со ссылкой на родственников одного из... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:01
2024-02-23T01:22
специальная военная операция на украине
россия
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денис пушилин
ян гагин
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Четверо колумбийских наемников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву Курахово в ДНР, пишет газета Vanguardia со ссылкой на родственников одного из погибших.Как сообщает издание, один из уничтоженных боевиков — 28-летний Вильмер Мартинес Васкес из муниципалитета Барранкилья на севере Колумбии, вступивший в "Интернациональный легион" ВСУ в апреле прошлого года.Родственники мужчины рассказали, что Васкес погиб 19 феврале при ударе в Курахово, когда он "отдыхал с тремя другими колумбийскими товарищами", однако никаких официальных уведомлений от Киева они не получили."Из украинского батальона, к которому он был приписан, нам даже не позвонили, чтобы официально сообщить, что он погиб", — пожаловался брат Васкеса Марвин. По его словам, о гибели колумбийца сообщил его сослуживец, при этом опознать наемника удалось только благодаря серебряным цепочкам. "Там погибли четверо колумбийских солдат", — заявил Марвин.Сейчас семья Васкеса "просит помочь вернуть тело и похоронить его по-христиански". По словам брата боевика, его мать обратилась к властям в Боготе, однако там "умыли руки и не дали ответа" на вопрос, как вернуть останки наемника на родину.В свою очередь, дядя колумбийца сообщил изданию, что тот служил в местной армии, а после увольнения поехал в Дубай для работы в охранной сфере, в 2023 году ему предложили "втрое больше" за вступление в ВСУ.Город Курахово находится в Покровском районе ДНР, расположен на расстоянии порядка 21 километра от Марьинки. В среду советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что киевский режим эвакуировал из Курахово архивы, чиновников и сотрудников СБУ.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html
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россия, украина, денис пушилин, ян гагин, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Денис Пушилин, Ян Гагин, Служба безопасности Украины
"Он погиб". Стало известно, кого Россия уничтожила в ДНР

Vanguardia: четыре колумбийских наемника ВСУ погибли при ударе в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Четверо колумбийских наемников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву Курахово в ДНР, пишет газета Vanguardia со ссылкой на родственников одного из погибших.
Как сообщает издание, один из уничтоженных боевиков — 28-летний Вильмер Мартинес Васкес из муниципалитета Барранкилья на севере Колумбии, вступивший в "Интернациональный легион" ВСУ в апреле прошлого года.
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Родственники мужчины рассказали, что Васкес погиб 19 феврале при ударе в Курахово, когда он "отдыхал с тремя другими колумбийскими товарищами", однако никаких официальных уведомлений от Киева они не получили.
"Из украинского батальона, к которому он был приписан, нам даже не позвонили, чтобы официально сообщить, что он погиб", — пожаловался брат Васкеса Марвин. По его словам, о гибели колумбийца сообщил его сослуживец, при этом опознать наемника удалось только благодаря серебряным цепочкам. "Там погибли четверо колумбийских солдат", — заявил Марвин.
Сейчас семья Васкеса "просит помочь вернуть тело и похоронить его по-христиански". По словам брата боевика, его мать обратилась к властям в Боготе, однако там "умыли руки и не дали ответа" на вопрос, как вернуть останки наемника на родину.
В свою очередь, дядя колумбийца сообщил изданию, что тот служил в местной армии, а после увольнения поехал в Дубай для работы в охранной сфере, в 2023 году ему предложили "втрое больше" за вступление в ВСУ.
Город Курахово находится в Покровском районе ДНР, расположен на расстоянии порядка 21 километра от Марьинки. В среду советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что киевский режим эвакуировал из Курахово архивы, чиновников и сотрудников СБУ.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДенис ПушилинЯн ГагинСлужба безопасности Украины
 
 
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