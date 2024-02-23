https://ria.ru/20240223/motostrelki-1929104167.html

Мотострелки с передовой передали поздравления защитникам Отечества

Мотострелки с передовой передали поздравления защитникам Отечества - РИА Новости, 23.02.2024

Мотострелки с передовой передали поздравления защитникам Отечества

Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, передали поздравления защитникам... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T06:09

2024-02-23T06:09

2024-02-23T06:09

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908209768_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_0d7074191b251b445ecfe8b314baf898.jpg

СОЛЕДАР, 23 фев - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, передали поздравления защитникам Отечества, а также пожелания их семьям. "Хочу всех поздравить с этим большим праздником. Сейчас трудное время для страны. Стране очень нужна защита, и, как показывает практика, у нас в стране очень много защитников. Всех защитников, их семьи, девушек, родителей, всех хочу поздравить, пожелать здоровья и скорейшей победы", - сказал один из военнослужащих бригады. Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным "Скорпион" присоединился к поздравлениям. "Хочу поздравить всех пацанов, кто находится на линии боевого соприкосновения. Всем огромное спасибо за работу, за то, что мы все делаем! Чтобы быстрее закончилась война и оказаться с семьями своими", - добавил "Скорпион". Офицер с позывным "Старый" пожелал всем семьям российских военных дождаться родных с фронта. "День защитника Отечества - день настоящих мужчин! День тех, кто реально защищает нашу Родину сейчас. Я хочу поздравить всех защитников с праздником с профессиональным, пожелать скорейшей победы, всем вернуться домой живыми, здоровыми, невредимыми. Всем, кто ждет, дождаться своих мужчин, дождаться своих сыновей, дождаться своих мужей! Наше дело правое, мы победим", - присоединился к поздравлениям "Старый". Командир с позывном "Ураган" отметил, что самое главное для него – это безопасность и здоровье личного состав, а все остальное – второстепенно.

https://ria.ru/20240223/telemost-1929101694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия