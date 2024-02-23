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Мотострелки с передовой передали поздравления защитникам Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
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06:09 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/motostrelki-1929104167.html
Мотострелки с передовой передали поздравления защитникам Отечества
Мотострелки с передовой передали поздравления защитникам Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Мотострелки с передовой передали поздравления защитникам Отечества
Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, передали поздравления защитникам... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T06:09
2024-02-23T06:09
безопасность
россия
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СОЛЕДАР, 23 фев - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, передали поздравления защитникам Отечества, а также пожелания их семьям. "Хочу всех поздравить с этим большим праздником. Сейчас трудное время для страны. Стране очень нужна защита, и, как показывает практика, у нас в стране очень много защитников. Всех защитников, их семьи, девушек, родителей, всех хочу поздравить, пожелать здоровья и скорейшей победы", - сказал один из военнослужащих бригады. Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным "Скорпион" присоединился к поздравлениям. "Хочу поздравить всех пацанов, кто находится на линии боевого соприкосновения. Всем огромное спасибо за работу, за то, что мы все делаем! Чтобы быстрее закончилась война и оказаться с семьями своими", - добавил "Скорпион". Офицер с позывным "Старый" пожелал всем семьям российских военных дождаться родных с фронта. "День защитника Отечества - день настоящих мужчин! День тех, кто реально защищает нашу Родину сейчас. Я хочу поздравить всех защитников с праздником с профессиональным, пожелать скорейшей победы, всем вернуться домой живыми, здоровыми, невредимыми. Всем, кто ждет, дождаться своих мужчин, дождаться своих сыновей, дождаться своих мужей! Наше дело правое, мы победим", - присоединился к поздравлениям "Старый". Командир с позывном "Ураган" отметил, что самое главное для него – это безопасность и здоровье личного состав, а все остальное – второстепенно.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
Мотострелки с передовой передали поздравления защитникам Отечества

Мотострелки 200-й бригады с передовой передали поздравления защитникам Отечества

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЛЕДАР, 23 фев - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, передали поздравления защитникам Отечества, а также пожелания их семьям.
"Хочу всех поздравить с этим большим праздником. Сейчас трудное время для страны. Стране очень нужна защита, и, как показывает практика, у нас в стране очень много защитников. Всех защитников, их семьи, девушек, родителей, всех хочу поздравить, пожелать здоровья и скорейшей победы", - сказал один из военнослужащих бригады.
Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным "Скорпион" присоединился к поздравлениям.
«
"Хочу поздравить всех пацанов, кто находится на линии боевого соприкосновения. Всем огромное спасибо за работу, за то, что мы все делаем! Чтобы быстрее закончилась война и оказаться с семьями своими", - добавил "Скорпион".
Офицер с позывным "Старый" пожелал всем семьям российских военных дождаться родных с фронта.
"День защитника Отечества - день настоящих мужчин! День тех, кто реально защищает нашу Родину сейчас. Я хочу поздравить всех защитников с праздником с профессиональным, пожелать скорейшей победы, всем вернуться домой живыми, здоровыми, невредимыми. Всем, кто ждет, дождаться своих мужчин, дождаться своих сыновей, дождаться своих мужей! Наше дело правое, мы победим", - присоединился к поздравлениям "Старый".
Командир с позывном "Ураган" отметил, что самое главное для него – это безопасность и здоровье личного состав, а все остальное – второстепенно.
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