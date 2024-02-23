https://ria.ru/20240223/mishustin-1929121175.html

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:20

2024-02-23T10:20

2024-02-23T10:20

общество

михаил мишустин

день защитника отечества

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603271291_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_ca0280874faeeb326e7f37fdad5b1005.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее страны. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина. Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению отчизне", - говорится в сообщении. По его словам, праздник объединяет также тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость России. Мишустин пожелал дальнейших успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, михаил мишустин, день защитника отечества