https://ria.ru/20240223/mishustin-1929121175.html
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:20
2024-02-23T10:20
2024-02-23T10:20
общество
михаил мишустин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее страны. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина. Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению отчизне", - говорится в сообщении. По его словам, праздник объединяет также тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость России. Мишустин пожелал дальнейших успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, день защитника отечества
Общество, Михаил Мишустин, День защитника Отечества
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин: 23 Февраля объединяет всех, кому дороги прошлое и будущее России
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил
россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее страны.
Соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению отчизне", - говорится в сообщении.
По его словам, праздник объединяет также тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость России. Мишустин пожелал дальнейших успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего.
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