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Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
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10:20 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/mishustin-1929121175.html
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:20
2024-02-23T10:20
общество
михаил мишустин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее страны. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина. Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению отчизне", - говорится в сообщении. По его словам, праздник объединяет также тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость России. Мишустин пожелал дальнейших успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
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общество, михаил мишустин, день защитника отечества
Общество, Михаил Мишустин, День защитника Отечества
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Мишустин: 23 Февраля объединяет всех, кому дороги прошлое и будущее России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее страны.
Соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
День защитника Отечества
Вчера, 02:39
Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению отчизне", - говорится в сообщении.
По его словам, праздник объединяет также тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость России. Мишустин пожелал дальнейших успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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ОбществоМихаил МишустинДень защитника Отечества
 
 
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