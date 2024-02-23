https://ria.ru/20240223/mikrovolnovka-1929094223.html

Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке - РИА Новости, 23.02.2024

Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Продукты, содержащие жиры, в том числе молоко, могут становиться вредными для здоровья при разогревании в микроволновке, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T02:10

2024-02-23T02:10

2024-02-23T02:10

общество

римма мойсенко

здоровье - общество

микроволновая печь (свч-печь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149735/32/1497353221_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_9aa3d131a7ff561103119f2e2778ea76.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Продукты, содержащие жиры, в том числе молоко, могут становиться вредными для здоровья при разогревании в микроволновке, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.СВЧ-излучение, которое применяется для тепловой обработки пищи в микроволновой печи, может приводить к изменению химических свойств жиров, рассказала она."Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров, – ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания", – уточнила Мойсенко.Еще опаснее разогревать в микроволновой печи продукты, в составе которых уже имеются трансжиры, продолжила врач. В качестве примера она привела фастфуд."Если натуральные жиры при воздействии микроволн могут превращаться в трансжиры, то трансжиры в фастфуде могут переходить в токсическую форму", – пояснила Мойсенко.Врач рекомендует разогревать продукты, содержащие жиры, на газовой или электрической плите. Что касается детского питания, то его температуру можно повышать с помощью специального подогревателя, добавила она."Это не является опасным, если это первичный разогрев охлажденных продуктов. Если это повторный разогрев, он неполезен для любого продукта питания, даже для воды", – отметила Мойсенко.По ее словам, при повторном разогревании блюда в нем разрушаются молекулы не только жиров, но и других нутриентов."При разогревании более одного раза разрушаются молекулы жиров, белков и углеводов. Мы получаем продукт с частичной или полной потерей ценности", – заключила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20240219/preddiabet-1927771751.html

https://ria.ru/20240129/mozg-1924040211.html

https://ria.ru/20240216/gastrit-1754998881.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, римма мойсенко, здоровье - общество, микроволновая печь (свч-печь)