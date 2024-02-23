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Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке - РИА Новости, 23.02.2024
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02:10 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/mikrovolnovka-1929094223.html
Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке
Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке - РИА Новости, 23.02.2024
Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке
Продукты, содержащие жиры, в том числе молоко, могут становиться вредными для здоровья при разогревании в микроволновке, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T02:10
2024-02-23T02:10
общество
римма мойсенко
здоровье - общество
микроволновая печь (свч-печь)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Продукты, содержащие жиры, в том числе молоко, могут становиться вредными для здоровья при разогревании в микроволновке, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.СВЧ-излучение, которое применяется для тепловой обработки пищи в микроволновой печи, может приводить к изменению химических свойств жиров, рассказала она."Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров, – ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания", – уточнила Мойсенко.Еще опаснее разогревать в микроволновой печи продукты, в составе которых уже имеются трансжиры, продолжила врач. В качестве примера она привела фастфуд."Если натуральные жиры при воздействии микроволн могут превращаться в трансжиры, то трансжиры в фастфуде могут переходить в токсическую форму", – пояснила Мойсенко.Врач рекомендует разогревать продукты, содержащие жиры, на газовой или электрической плите. Что касается детского питания, то его температуру можно повышать с помощью специального подогревателя, добавила она."Это не является опасным, если это первичный разогрев охлажденных продуктов. Если это повторный разогрев, он неполезен для любого продукта питания, даже для воды", – отметила Мойсенко.По ее словам, при повторном разогревании блюда в нем разрушаются молекулы не только жиров, но и других нутриентов."При разогревании более одного раза разрушаются молекулы жиров, белков и углеводов. Мы получаем продукт с частичной или полной потерей ценности", – заключила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.
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общество, римма мойсенко, здоровье - общество, микроволновая печь (свч-печь)
Общество, Римма Мойсенко, Здоровье - Общество, Микроволновая печь (СВЧ-печь)
Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Врач Мойсенко: продукты с жирами могут быть вредны при разогревании в СВЧ-печи

© Fotolia / vvoeМикроволновая печь
Микроволновая печь - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Fotolia / vvoe
Микроволновая печь. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Продукты, содержащие жиры, в том числе молоко, могут становиться вредными для здоровья при разогревании в микроволновке, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
СВЧ-излучение, которое применяется для тепловой обработки пищи в микроволновой печи, может приводить к изменению химических свойств жиров, рассказала она.
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"Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров, – ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания", – уточнила Мойсенко.
Еще опаснее разогревать в микроволновой печи продукты, в составе которых уже имеются трансжиры, продолжила врач. В качестве примера она привела фастфуд.
"Если натуральные жиры при воздействии микроволн могут превращаться в трансжиры, то трансжиры в фастфуде могут переходить в токсическую форму", – пояснила Мойсенко.
Врач рекомендует разогревать продукты, содержащие жиры, на газовой или электрической плите. Что касается детского питания, то его температуру можно повышать с помощью специального подогревателя, добавила она.
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"Это не является опасным, если это первичный разогрев охлажденных продуктов. Если это повторный разогрев, он неполезен для любого продукта питания, даже для воды", – отметила Мойсенко.
По ее словам, при повторном разогревании блюда в нем разрушаются молекулы не только жиров, но и других нутриентов.
"При разогревании более одного раза разрушаются молекулы жиров, белков и углеводов. Мы получаем продукт с частичной или полной потерей ценности", – заключила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.
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