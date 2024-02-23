Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев заявил. что Россия гордится подвигами военных
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что в этот день страна гордится подвигами российских военных и склоняет голову перед светлой памятью павших.
Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
"Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан ... Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", - написал Медведев.
Он уточнил, что верность высоким идеалам патриотизма и готовность в любую минуту встать на защиту Родины – основа сегодняшних свершений и будущих побед. Медведев выразил глубокую признательность всем, кто участвует в специальной военной операции. По его словам, они дают жёсткий и безоговорочный отпор врагу, защищают людей на исторических территориях России.
Кроме того, Медведев пожелал всем защитникам Отечества, их родным и близким крепкого здоровья, успехов в служении России и всего самого доброго.