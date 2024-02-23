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Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
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10:53 23.02.2024 (обновлено: 10:59 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/medvedev-1929124631.html
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что в этот день страна гордится подвигами... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:53
2024-02-23T10:59
общество
россия
дмитрий медведев
мариуполь
попасная
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что в этот день страна гордится подвигами российских военных и склоняет голову перед светлой памятью павших. Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны. "Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан ... Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", - написал Медведев. Он уточнил, что верность высоким идеалам патриотизма и готовность в любую минуту встать на защиту Родины – основа сегодняшних свершений и будущих побед. Медведев выразил глубокую признательность всем, кто участвует в специальной военной операции. По его словам, они дают жёсткий и безоговорочный отпор врагу, защищают людей на исторических территориях России. Кроме того, Медведев пожелал всем защитникам Отечества, их родным и близким крепкого здоровья, успехов в служении России и всего самого доброго.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
россия
мариуполь
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общество, россия, дмитрий медведев, мариуполь, попасная, день защитника отечества
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Мариуполь, Попасная, День защитника Отечества
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Медведев заявил. что Россия гордится подвигами военных

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что в этот день страна гордится подвигами российских военных и склоняет голову перед светлой памятью павших.
Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Вчера, 08:00
"Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан ... Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", - написал Медведев.
Он уточнил, что верность высоким идеалам патриотизма и готовность в любую минуту встать на защиту Родины – основа сегодняшних свершений и будущих побед. Медведев выразил глубокую признательность всем, кто участвует в специальной военной операции. По его словам, они дают жёсткий и безоговорочный отпор врагу, защищают людей на исторических территориях России.
Кроме того, Медведев пожелал всем защитникам Отечества, их родным и близким крепкого здоровья, успехов в служении России и всего самого доброго.
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День защитника Отечества
Вчера, 02:39
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевМариупольПопаснаяДень защитника Отечества
 
 
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