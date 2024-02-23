https://ria.ru/20240223/medvedev-1929124631.html

Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024

Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что в этот день страна гордится подвигами... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:53

2024-02-23T10:53

2024-02-23T10:59

общество

россия

дмитрий медведев

мариуполь

попасная

день защитника отечества

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928900941_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3cefca4f2e12a109606dac22af534bf4.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что в этот день страна гордится подвигами российских военных и склоняет голову перед светлой памятью павших. Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны. "Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан ... Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", - написал Медведев. Он уточнил, что верность высоким идеалам патриотизма и готовность в любую минуту встать на защиту Родины – основа сегодняшних свершений и будущих побед. Медведев выразил глубокую признательность всем, кто участвует в специальной военной операции. По его словам, они дают жёсткий и безоговорочный отпор врагу, защищают людей на исторических территориях России. Кроме того, Медведев пожелал всем защитникам Отечества, их родным и близким крепкого здоровья, успехов в служении России и всего самого доброго.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

россия

мариуполь

попасная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий медведев, мариуполь, попасная, день защитника отечества