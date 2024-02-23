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Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 23.02.2024
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16:04 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/lavrov-1929166178.html
Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 23.02.2024
Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины и Палестины, сообщил МИД РФ по итогам... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:04
2024-02-23T16:04
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины и Палестины, сообщил МИД РФ по итогам встречи. Встреча состоялась 22 февраля в Бразилиа. Как отмечается, были обсуждены вопросы дальнейшего развития дружеских двусторонних отношений, включая подготовку к 12-й сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и очередному заседанию комиссии высокого уровня для согласования дополнительных мер по расширению взаимной торговли и реализации совместных проектов в различных областях. Приветствовалась активизация межпарламентских и межпартийных контактов, гуманитарных и спортивных связей. "Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Президент Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии в пользу урегулирования конфликта на основе учета законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности, подчеркнув бесперспективность односторонних инициатив и ультиматумов", - сообщил МИД РФ. Кроме того, констатирована близость позиций в отношении глубокого кризиса на палестинских территориях, жертвами которого стали десятки тысяч мирных граждан. "Выражено общее мнение о необходимости для Совета безопасности ООН потребовать немедленного прекращения огня, решения тяжелейших гуманитарных проблем, а также снятия препятствий на пути выполнения решений ООН о создании палестинского государства", - отметили в МИД РФ. Рассмотрен график контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе в связи с предстоящими в этом году мероприятиями по линии БРИКС и "группы двадцати". Особое внимание уделено практическим аспектам взаимодействия на международной арене с учетом совпадающих в 2024 году председательств России в БРИКС и Бразилии в "группе двадцати". Условлено координировать работу в упомянутых форматах и в ООН по продвижению реформы институтов глобального управления, которые должны отражать возросший вес стран глобального Юга в мировой экономике и политике, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html
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в мире, россия, бразилия, украина, сергей лавров, луис инасиу лула да силва, брикс, оон
В мире, Россия, Бразилия, Украина, Сергей Лавров, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, ООН
Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Лавров и президент Бразилии обсудили ситуацию вокруг Украины и Палестины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины и Палестины, сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Встреча состоялась 22 февраля в Бразилиа.
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Как отмечается, были обсуждены вопросы дальнейшего развития дружеских двусторонних отношений, включая подготовку к 12-й сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и очередному заседанию комиссии высокого уровня для согласования дополнительных мер по расширению взаимной торговли и реализации совместных проектов в различных областях. Приветствовалась активизация межпарламентских и межпартийных контактов, гуманитарных и спортивных связей.
«
"Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Президент Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии в пользу урегулирования конфликта на основе учета законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности, подчеркнув бесперспективность односторонних инициатив и ультиматумов", - сообщил МИД РФ.
Кроме того, констатирована близость позиций в отношении глубокого кризиса на палестинских территориях, жертвами которого стали десятки тысяч мирных граждан.
«
"Выражено общее мнение о необходимости для Совета безопасности ООН потребовать немедленного прекращения огня, решения тяжелейших гуманитарных проблем, а также снятия препятствий на пути выполнения решений ООН о создании палестинского государства", - отметили в МИД РФ.
Рассмотрен график контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе в связи с предстоящими в этом году мероприятиями по линии БРИКС и "группы двадцати".
Особое внимание уделено практическим аспектам взаимодействия на международной арене с учетом совпадающих в 2024 году председательств России в БРИКС и Бразилии в "группе двадцати". Условлено координировать работу в упомянутых форматах и в ООН по продвижению реформы институтов глобального управления, которые должны отражать возросший вес стран глобального Юга в мировой экономике и политике, отметили в министерстве.
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В миреРоссияБразилияУкраинаСергей ЛавровЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКСООН
 
 
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