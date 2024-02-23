https://ria.ru/20240223/lavrov-1929166178.html

Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 23.02.2024

Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины и Палестины, сообщил МИД РФ по итогам... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:04

2024-02-23T16:04

2024-02-23T16:04

в мире

россия

бразилия

украина

сергей лавров

луис инасиу лула да силва

брикс

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151528/80/1515288012_0:283:2914:1922_1920x0_80_0_0_652dc09ff451ef1d11a372cf57d5dd53.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины и Палестины, сообщил МИД РФ по итогам встречи. Встреча состоялась 22 февраля в Бразилиа. Как отмечается, были обсуждены вопросы дальнейшего развития дружеских двусторонних отношений, включая подготовку к 12-й сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и очередному заседанию комиссии высокого уровня для согласования дополнительных мер по расширению взаимной торговли и реализации совместных проектов в различных областях. Приветствовалась активизация межпарламентских и межпартийных контактов, гуманитарных и спортивных связей. "Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Президент Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии в пользу урегулирования конфликта на основе учета законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности, подчеркнув бесперспективность односторонних инициатив и ультиматумов", - сообщил МИД РФ. Кроме того, констатирована близость позиций в отношении глубокого кризиса на палестинских территориях, жертвами которого стали десятки тысяч мирных граждан. "Выражено общее мнение о необходимости для Совета безопасности ООН потребовать немедленного прекращения огня, решения тяжелейших гуманитарных проблем, а также снятия препятствий на пути выполнения решений ООН о создании палестинского государства", - отметили в МИД РФ. Рассмотрен график контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе в связи с предстоящими в этом году мероприятиями по линии БРИКС и "группы двадцати". Особое внимание уделено практическим аспектам взаимодействия на международной арене с учетом совпадающих в 2024 году председательств России в БРИКС и Бразилии в "группе двадцати". Условлено координировать работу в упомянутых форматах и в ООН по продвижению реформы институтов глобального управления, которые должны отражать возросший вес стран глобального Юга в мировой экономике и политике, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html

https://ria.ru/20240222/lavrov-1929058754.html

россия

бразилия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, бразилия, украина, сергей лавров, луис инасиу лула да силва, брикс, оон