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СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек - РИА Новости, 23.02.2024
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16:00 23.02.2024 (обновлено: 16:39 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/kuzminov-1929165528.html
СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек
СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек - РИА Новости, 23.02.2024
СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек
Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек, сообщила газета Pais. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:00
2024-02-23T16:39
в мире
украина
максим кузьминов
россия
испания
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек, сообщила газета Pais. &quot;Его убийство &lt;...&gt; расследуется в условиях строгой секретности, &lt;...&gt; источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков&quot;, — написало издание.Дело расследует Гражданская гвардия Испании.В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете The New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании заявили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны. Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
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в мире, украина, максим кузьминов, россия, испания
В мире, Украина, Максим Кузьминов, Россия, Испания
СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек

Pais: испанские спецслужбы считают, что к смерти Кузьминова причастны 2 человека

© Фото : Ukrainska PravdaМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Ukrainska Pravda
Максим Кузьминов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек, сообщила газета Pais.
«

"Его убийство <...> расследуется в условиях строгой секретности, <...> источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков", — написало издание.

Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
21 февраля, 08:00
Дело расследует Гражданская гвардия Испании.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете The New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
В пресс-службе Гражданской гвардии Испании заявили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны.
Паспорт летчика Максима Кузьминова на имя Игоря Шевченко
Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова
22 февраля, 14:46
Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы
22 февраля, 13:30
 
В миреУкраинаМаксим КузьминовРоссияИспания
 
 
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