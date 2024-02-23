https://ria.ru/20240223/kuzminov-1929165528.html

СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек

СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек - РИА Новости, 23.02.2024

СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек

Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек, сообщила газета Pais. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:00

2024-02-23T16:00

2024-02-23T16:39

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максим кузьминов

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек, сообщила газета Pais. "Его убийство <...> расследуется в условиях строгой секретности, <...> источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков", — написало издание.Дело расследует Гражданская гвардия Испании.В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете The New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании заявили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны. Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

https://ria.ru/20240222/fotografiya-1928994125.html

https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928968395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, максим кузьминов, россия, испания