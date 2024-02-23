https://ria.ru/20240223/kupyanskoe-1929170527.html

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 23.02.2024

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные за неделю улучшили положение на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:35

2024-02-23T16:35

2024-02-23T17:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."В течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.Кроме того, в районах Чугуновки, Петропавловки, Кисловки в Харьковской области, Ямполовки, Торского в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР поразили живую силу и технику пяти украинских бригад.За неделю на Купянском направлении противник потерял:На Донецком направлении за прошедшую неделю подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки, Григоровки, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Новомихайловки, Невельского и Красногоровки в ДНР.В районах Георгиевки, Ленинского, Богдановки и Новгородского российские бойцы отразили 12 контратак штурмовых групп трех украинских бригад.На Донецком направлении за неделю ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20240222/territorii-1928985509.html

https://ria.ru/20240223/vsu-1929143095.html

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность