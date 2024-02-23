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Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 23.02.2024 (обновлено: 17:21 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/kupyanskoe-1929170527.html
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 23.02.2024
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные за неделю улучшили положение на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:35
2024-02-23T17:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;В течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики&quot;, — рассказали в ведомстве.Кроме того, в районах Чугуновки, Петропавловки, Кисловки в Харьковской области, Ямполовки, Торского в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР поразили живую силу и технику пяти украинских бригад.За неделю на Купянском направлении противник потерял:На Донецком направлении за прошедшую неделю подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки, Григоровки, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Новомихайловки, Невельского и Красногоровки в ДНР.В районах Георгиевки, Ленинского, Богдановки и Новгородского российские бойцы отразили 12 контратак штурмовых групп трех украинских бригад.На Донецком направлении за неделю ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20240222/territorii-1928985509.html
https://ria.ru/20240223/vsu-1929143095.html
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"В течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

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Кроме того, в районах Чугуновки, Петропавловки, Кисловки в Харьковской области, Ямполовки, Торского в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР поразили живую силу и технику пяти украинских бригад.
За неделю на Купянском направлении противник потерял:
  • свыше 390 военнослужащих;
  • четыре танка;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 21 автомобиль;
  • 25 орудий полевой артиллерии.
На Донецком направлении за прошедшую неделю подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки, Григоровки, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Новомихайловки, Невельского и Красногоровки в ДНР.
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В районах Георгиевки, Ленинского, Богдановки и Новгородского российские бойцы отразили 12 контратак штурмовых групп трех украинских бригад.
На Донецком направлении за неделю ВСУ потеряли:
  • более 2560 военнослужащих;
  • 12 танков;
  • 31 боевую бронированную машину;
  • 58 автомобилей;
  • 13 орудий полевой артиллерии;
  • боевую машину РСЗО "Град".
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