https://ria.ru/20240223/kontrnastuplenie-1929197577.html

В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом контрнаступлении

В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом контрнаступлении - РИА Новости, 23.02.2024

В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом контрнаступлении

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:42

2024-02-23T19:42

2024-02-23T19:42

специальная военная операция на украине

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дмитрий белик

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ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, заявил о готовности России противостоять любым планам противника. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "Одно контрнаступление уже провалилось, ушли, как говорится, несолоно хлебавши. На чем Зеленский собирается строить второй "контрнаступ", пока что непонятно, но судя по отлову мобилизованных, дело идет не так хорошо, как хотелось бы официальному Киеву. Любой военный конфликт преподносит сюрпризы, но Россия умеет из любых сюрпризов делать выводы и противостоять им", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на сегодня киевские власти демонстрируют народу не чудеса управления, а высокое актерское мастерство. "Зеленский публично хорохорится, заявляя о том, что ему не нужны никакие переговоры с Россией. Сам он прекрасно понимает, что его дело "табак", - подчеркнул депутат. По его словам, Россия показала свое умение приспосабливаться к современным военным конфликтам, модернизируя не только войска, но и тактику. "Но самое главное, словам Зеленского не верит и сам народ Украины, иначе бы не прятался от него. В самой Украине и на Западе прекрасно понимают, что победитель в противостоянии будет только один - и это Россия", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240221/budanov-1928798381.html

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф, ситуация в днр и лнр