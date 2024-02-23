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В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом контрнаступлении - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/kontrnastuplenie-1929197577.html
В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом контрнаступлении
В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом контрнаступлении - РИА Новости, 23.02.2024
В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом контрнаступлении
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:42
2024-02-23T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, заявил о готовности России противостоять любым планам противника. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "Одно контрнаступление уже провалилось, ушли, как говорится, несолоно хлебавши. На чем Зеленский собирается строить второй "контрнаступ", пока что непонятно, но судя по отлову мобилизованных, дело идет не так хорошо, как хотелось бы официальному Киеву. Любой военный конфликт преподносит сюрпризы, но Россия умеет из любых сюрпризов делать выводы и противостоять им", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на сегодня киевские власти демонстрируют народу не чудеса управления, а высокое актерское мастерство. "Зеленский публично хорохорится, заявляя о том, что ему не нужны никакие переговоры с Россией. Сам он прекрасно понимает, что его дело "табак", - подчеркнул депутат. По его словам, Россия показала свое умение приспосабливаться к современным военным конфликтам, модернизируя не только войска, но и тактику. "Но самое главное, словам Зеленского не верит и сам народ Украины, иначе бы не прятался от него. В самой Украине и на Западе прекрасно понимают, что победитель в противостоянии будет только один - и это Россия", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240221/budanov-1928798381.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом контрнаступлении

Депутат Госдумы Белик заявил о готовности России противостоять ВСУ в Черном море

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, заявил о готовности России противостоять любым планам противника.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы".
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"Одно контрнаступление уже провалилось, ушли, как говорится, несолоно хлебавши. На чем Зеленский собирается строить второй "контрнаступ", пока что непонятно, но судя по отлову мобилизованных, дело идет не так хорошо, как хотелось бы официальному Киеву. Любой военный конфликт преподносит сюрпризы, но Россия умеет из любых сюрпризов делать выводы и противостоять им", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, на сегодня киевские власти демонстрируют народу не чудеса управления, а высокое актерское мастерство.
«
"Зеленский публично хорохорится, заявляя о том, что ему не нужны никакие переговоры с Россией. Сам он прекрасно понимает, что его дело "табак", - подчеркнул депутат.
По его словам, Россия показала свое умение приспосабливаться к современным военным конфликтам, модернизируя не только войска, но и тактику.
"Но самое главное, словам Зеленского не верит и сам народ Украины, иначе бы не прятался от него. В самой Украине и на Западе прекрасно понимают, что победитель в противостоянии будет только один - и это Россия", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий БеликГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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