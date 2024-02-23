https://ria.ru/20240223/kompanii-1929179080.html

ЕС ввел санкции против глав российских компаний из сферы ВПК

ЕС ввел санкции против глав российских компаний из сферы ВПК - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против глав российских компаний из сферы ВПК

ЕС ввел санкции против глав российских компаний, работающих в том числе в сфере ВПК, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:30

2024-02-23T17:30

2024-02-23T17:30

в мире

евросоюз

серовский механический завод

московский институт теплотехники

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против глав российских компаний, работающих в том числе в сфере ВПК, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Так, среди тех, кто попал в санкционный список - главы АО "Глобус" Евгений Байкин, АО "Регион" Игорь Крылов, АО "Красное знамя" Алексей Рощин, АО "Серовский механический завод" Роберт Галимов, АО "Корпорация МИТ" Сергей Пономарев, ООО "СМТ-АйЛогик" Александр Беляев, АО "Авангард" Эдуард Епишин, "АО "Саратовский радиоприборный завод" Ринат Нигматдинов, ГОСМКБ "Вымпел" Николай Гусев, АО "Авитек" Александр Иванов, АО "Ульяновский механический завод" Сергей Чурин, АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов. Эти компании работают в том числе в сфере производства ракет и военной техники. Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, серовский механический завод, московский институт теплотехники, санкции в отношении россии