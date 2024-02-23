https://ria.ru/20240223/kompanii-1929179080.html
ЕС ввел санкции против глав российских компаний из сферы ВПК
ЕС ввел санкции против глав российских компаний из сферы ВПК - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против глав российских компаний из сферы ВПК
ЕС ввел санкции против глав российских компаний, работающих в том числе в сфере ВПК, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:30
2024-02-23T17:30
2024-02-23T17:30
в мире
евросоюз
серовский механический завод
московский институт теплотехники
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против глав российских компаний, работающих в том числе в сфере ВПК, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Так, среди тех, кто попал в санкционный список - главы АО "Глобус" Евгений Байкин, АО "Регион" Игорь Крылов, АО "Красное знамя" Алексей Рощин, АО "Серовский механический завод" Роберт Галимов, АО "Корпорация МИТ" Сергей Пономарев, ООО "СМТ-АйЛогик" Александр Беляев, АО "Авангард" Эдуард Епишин, "АО "Саратовский радиоприборный завод" Ринат Нигматдинов, ГОСМКБ "Вымпел" Николай Гусев, АО "Авитек" Александр Иванов, АО "Ульяновский механический завод" Сергей Чурин, АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов. Эти компании работают в том числе в сфере производства ракет и военной техники. Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, серовский механический завод, московский институт теплотехники, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Серовский механический завод, Московский институт теплотехники, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против глав российских компаний из сферы ВПК
ЕС ввел санкции против глав российских компаний — производителей военной техники
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против глав российских компаний, работающих в том числе в сфере ВПК, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
Так, среди тех, кто попал в санкционный список - главы АО "Глобус" Евгений Байкин, АО "Регион" Игорь Крылов, АО "Красное знамя" Алексей Рощин, АО "Серовский механический завод" Роберт Галимов, АО "Корпорация МИТ" Сергей Пономарев, ООО "СМТ-АйЛогик" Александр Беляев, АО "Авангард" Эдуард Епишин, "АО "Саратовский радиоприборный завод" Ринат Нигматдинов, ГОСМКБ "Вымпел" Николай Гусев, АО "Авитек" Александр Иванов, АО "Ульяновский механический завод" Сергей Чурин, АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов. Эти компании работают в том числе в сфере производства ракет и военной техники.
Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным