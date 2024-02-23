https://ria.ru/20240223/kommunikatsiya-1929162476.html

Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией

Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией - РИА Новости, 23.02.2024

Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на фоне введения 13-го пакета антироссийских санкций заявил о необходимости сохранять... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:38

2024-02-23T15:38

2024-02-23T15:38

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на фоне введения 13-го пакета антироссийских санкций заявил о необходимости сохранять коммуникацию с РФ. "Мы не прервали каналы коммуникации с Россией, посольства представляют важные каналы коммуникации. И нам нужно хотя бы с европейской стороны, с точки зрения институтов сохранять эти каналы коммуникации открытыми по крайней мере для того, чтобы доносить наши сообщения, доносить нашу позицию Кремлю", - сказал он на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, еврокомиссия, евросоюз, россия