Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией
Еврокомиссия: каналы коммуникации с Россией важны, их нужно сохранить открытыми
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на фоне введения 13-го пакета антироссийских санкций заявил о необходимости сохранять коммуникацию с РФ.
"Мы не прервали каналы коммуникации с Россией, посольства представляют важные каналы коммуникации. И нам нужно хотя бы с европейской стороны, с точки зрения институтов сохранять эти каналы коммуникации открытыми по крайней мере для того, чтобы доносить наши сообщения, доносить нашу позицию Кремлю", - сказал он на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.