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Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией - РИА Новости, 23.02.2024
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15:38 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/kommunikatsiya-1929162476.html
Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией
Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией - РИА Новости, 23.02.2024
Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на фоне введения 13-го пакета антироссийских санкций заявил о необходимости сохранять... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:38
2024-02-23T15:38
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на фоне введения 13-го пакета антироссийских санкций заявил о необходимости сохранять коммуникацию с РФ. "Мы не прервали каналы коммуникации с Россией, посольства представляют важные каналы коммуникации. И нам нужно хотя бы с европейской стороны, с точки зрения институтов сохранять эти каналы коммуникации открытыми по крайней мере для того, чтобы доносить наши сообщения, доносить нашу позицию Кремлю", - сказал он на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, россия
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия
Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией

Еврокомиссия: каналы коммуникации с Россией важны, их нужно сохранить открытыми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на фоне введения 13-го пакета антироссийских санкций заявил о необходимости сохранять коммуникацию с РФ.
"Мы не прервали каналы коммуникации с Россией, посольства представляют важные каналы коммуникации. И нам нужно хотя бы с европейской стороны, с точки зрения институтов сохранять эти каналы коммуникации открытыми по крайней мере для того, чтобы доносить наши сообщения, доносить нашу позицию Кремлю", - сказал он на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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