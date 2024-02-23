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Миронов призвал ограничить рост тарифов частных клиник уровнем инфляции
Миронов призвал ограничить рост тарифов частных клиник уровнем инфляции - РИА Новости, 23.02.2024
Миронов призвал ограничить рост тарифов частных клиник уровнем инфляции
Государство должно контролировать тарифы частных клиник и предотвращать рост цен выше уровня инфляции, считает лидер СРЗП Сергей Миронов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:40
2024-02-23T16:40
2024-02-23T16:40
общество
сергей миронов
россия
здравоохранение
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МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Государство должно контролировать тарифы частных клиник и предотвращать рост цен выше уровня инфляции, считает лидер СРЗП Сергей Миронов в Telegram-канале."Недавно с коллегами обсуждали вопрос регулирования стоимости медицинских услуг в частных клиниках. Моё мнение простое: государство должно вмешиваться и контролировать цены, предотвращая их рост выше уровня инфляции", - написал Миронов.Миронов также добавил, что необходимо обязать частные клиники в регионах, где нет достаточного количества госбольниц, оказывать людям помощь по ОМС. "Это позволит бизнесу активно работать по госконтрактам и гарантировать бесплатный доступ к врачам для людей. Не нужно будет ехать в другие районы и стоять в долгих очередях", - заключил парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, россия, здравоохранение
Общество, Сергей Миронов, Россия, Здравоохранение
Миронов призвал ограничить рост тарифов частных клиник уровнем инфляции
Миронов: тарифы частных медицинских клиник должны контролироваться государством