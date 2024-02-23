https://ria.ru/20240223/kliniki-1929171284.html

Миронов призвал ограничить рост тарифов частных клиник уровнем инфляции

Миронов призвал ограничить рост тарифов частных клиник уровнем инфляции - РИА Новости, 23.02.2024

Миронов призвал ограничить рост тарифов частных клиник уровнем инфляции

Государство должно контролировать тарифы частных клиник и предотвращать рост цен выше уровня инфляции, считает лидер СРЗП Сергей Миронов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:40

2024-02-23T16:40

2024-02-23T16:40

общество

сергей миронов

россия

здравоохранение

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МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Государство должно контролировать тарифы частных клиник и предотвращать рост цен выше уровня инфляции, считает лидер СРЗП Сергей Миронов в Telegram-канале."Недавно с коллегами обсуждали вопрос регулирования стоимости медицинских услуг в частных клиниках. Моё мнение простое: государство должно вмешиваться и контролировать цены, предотвращая их рост выше уровня инфляции", - написал Миронов.Миронов также добавил, что необходимо обязать частные клиники в регионах, где нет достаточного количества госбольниц, оказывать людям помощь по ОМС. "Это позволит бизнесу активно работать по госконтрактам и гарантировать бесплатный доступ к врачам для людей. Не нужно будет ехать в другие районы и стоять в долгих очередях", - заключил парламентарий.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей миронов, россия, здравоохранение