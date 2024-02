https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

Китай отреагировал на санкции Великобритании против России

2024-02-23T05:42

2024-02-23T05:42

2024-02-23T07:46

ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Пекин сделает все для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в посольстве КНР в Лондоне, комментируя санкции против китайских компаний, введенные Британией в рамках мер против России.Накануне Великобритания ввела санкции против ряда компаний из нескольких стран, включая Китай. В список попали три компании, базирующиеся в КНР: Finder Technology LTD и JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited... и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD. В заявлении китайского посольства в Великобритании, размещенном на официальном сайте дипмиссии, подчеркивается, что санкции Великобритании в отношении соответствующих компаний являются односторонними действиями, не имеющими основы в международном праве, и Китай "решительно выступает против"."Китай примет необходимые меры, будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний. Мы предупреждаем британскую сторону, что любые действия, которые наносит ущерб интересам Китая, встретят решительный отпор со стороны Китая", - говорится в заявлении.В дипмиссии также подчеркнули, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно выступал за политическое урегулирование и переговоры.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

в мире, китай, великобритания, россия, санкции в отношении россии