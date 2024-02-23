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Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
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11:31 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/kirill-1929128768.html
Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества
Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, "помощи Божией и успехов в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:31
2024-02-23T11:31
день защитника отечества
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, "помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине". Его письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу опубликовано на сайте РПЦ. "Сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с Днем защитника Отечества.… Надеясь на плодотворное развитие сложившегося взаимодействия Русской православной церкви и возглавляемого Вами Министерства обороны, желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации крепкого здравия, помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине", - написал патриарх Кирилл. Он отметил, что Русская православная церковь "духовно и молитвенно поддерживает наше воинство", священники и православные добровольцы стремятся внести посильный вклад в общее дело, "стараются укрепить моральный дух солдат и офицеров, героически выполняющих свой профессиональный долг". "Чествуя в первую очередь тех, кто ныне мужественно и самоотверженно совершает непростое ратное служение, отстаивая свободу и независимость России, ее государственный и культурный суверенитет, мы с глубокой благодарностью прославляем подвиг всех причастных к этим важным и ответственным трудам", - подчеркнул патриарх Кирилл. Он поздравил с праздником председателя правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте РПЦ. Ранее патриарх Кирилл в поздравлении президенту Владимиру Путину пожелал ему бодрости духа и помощи Божией и отметил "всех, кто самоотверженно трудится на пользу нашей страны".
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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день защитника отечества, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, сергей шойгу
День защитника Отечества, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Сергей Шойгу
Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества

Патриарх Кирилл пожелал военным крепкого здоровья и успехов в служении Родине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл во время богослужения
Патриарх Кирилл во время богослужения - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл во время богослужения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, "помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине".
Его письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу опубликовано на сайте РПЦ.
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
День защитника Отечества
Вчера, 02:39
"Сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с Днем защитника Отечества.… Надеясь на плодотворное развитие сложившегося взаимодействия Русской православной церкви и возглавляемого Вами Министерства обороны, желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации крепкого здравия, помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что Русская православная церковь "духовно и молитвенно поддерживает наше воинство", священники и православные добровольцы стремятся внести посильный вклад в общее дело, "стараются укрепить моральный дух солдат и офицеров, героически выполняющих свой профессиональный долг".
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Вчера, 08:00
"Чествуя в первую очередь тех, кто ныне мужественно и самоотверженно совершает непростое ратное служение, отстаивая свободу и независимость России, ее государственный и культурный суверенитет, мы с глубокой благодарностью прославляем подвиг всех причастных к этим важным и ответственным трудам", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он поздравил с праздником председателя правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл в поздравлении президенту Владимиру Путину пожелал ему бодрости духа и помощи Божией и отметил "всех, кто самоотверженно трудится на пользу нашей страны".
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