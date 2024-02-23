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Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества
Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, "помощи Божией и успехов в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:31
2024-02-23T11:31
2024-02-23T11:31
день защитника отечества
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, "помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине". Его письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу опубликовано на сайте РПЦ. "Сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с Днем защитника Отечества.… Надеясь на плодотворное развитие сложившегося взаимодействия Русской православной церкви и возглавляемого Вами Министерства обороны, желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации крепкого здравия, помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине", - написал патриарх Кирилл. Он отметил, что Русская православная церковь "духовно и молитвенно поддерживает наше воинство", священники и православные добровольцы стремятся внести посильный вклад в общее дело, "стараются укрепить моральный дух солдат и офицеров, героически выполняющих свой профессиональный долг". "Чествуя в первую очередь тех, кто ныне мужественно и самоотверженно совершает непростое ратное служение, отстаивая свободу и независимость России, ее государственный и культурный суверенитет, мы с глубокой благодарностью прославляем подвиг всех причастных к этим важным и ответственным трудам", - подчеркнул патриарх Кирилл. Он поздравил с праздником председателя правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте РПЦ. Ранее патриарх Кирилл в поздравлении президенту Владимиру Путину пожелал ему бодрости духа и помощи Божией и отметил "всех, кто самоотверженно трудится на пользу нашей страны".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день защитника отечества, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, сергей шойгу
День защитника Отечества, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Сергей Шойгу
Патриарх Кирилл поздравил военных с Днем защитника Отечества
Патриарх Кирилл пожелал военным крепкого здоровья и успехов в служении Родине
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил
военнослужащих с Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, "помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине".
Его письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу
опубликовано на сайте РПЦ
.
"Сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с Днем защитника Отечества.… Надеясь на плодотворное развитие сложившегося взаимодействия Русской православной церкви и возглавляемого Вами Министерства обороны, желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации крепкого здравия, помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что Русская православная церковь "духовно и молитвенно поддерживает наше воинство", священники и православные добровольцы стремятся внести посильный вклад в общее дело, "стараются укрепить моральный дух солдат и офицеров, героически выполняющих свой профессиональный долг".
Россию не подвел ее единственный союзник
"Чествуя в первую очередь тех, кто ныне мужественно и самоотверженно совершает непростое ратное служение, отстаивая свободу и независимость России, ее государственный и культурный суверенитет, мы с глубокой благодарностью прославляем подвиг всех причастных к этим важным и ответственным трудам", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он поздравил с праздником председателя правительства РФ Михаила Мишустина
и мэра Москвы Сергея Собянина
. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл в поздравлении президенту Владимиру Путину
пожелал ему бодрости духа и помощи Божией и отметил "всех, кто самоотверженно трудится на пользу нашей страны".
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои