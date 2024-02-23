https://ria.ru/20240223/khezbollakh-1929101180.html
"Хезболлах" заявило об ударах по израильским позициям
"Хезболлах" заявило об ударах по израильским позициям - РИА Новости, 23.02.2024
"Хезболлах" заявило об ударах по израильским позициям
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что за последние сутки нанесло удары по 12 позициям израильской армии. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T04:51
2024-02-23T04:51
2024-02-23T04:51
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КАИР, 23 фев - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что за последние сутки нанесло удары по 12 позициям израильской армии. В заявлении движения отмечается, что в четверг бойцы "Хезболлах" обстреляли девять позиций на восточном направлении и три на западном. Движение подчеркнуло, что в ходе ударов по позициям израильских военных были, в частности, использованы ракеты. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240222/gaza-1929091097.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла
"Хезболлах" заявило об ударах по израильским позициям
"Хезболлах": за сутки нанесены удары по 12 позициям израильской армии