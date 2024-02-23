Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/kherson-1929210233.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 23.02.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:05
2024-02-23T21:05
в мире
херсон
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В Херсоне раздаются взрывы. Очень громко в прибрежных районах", - написал Мрочко. Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929202268.html
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html
херсон
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_075d8d826b15b5b375518f768bff370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, россия, киев
В мире, Херсон, Россия, Киев
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
"В Херсоне раздаются взрывы. Очень громко в прибрежных районах", - написал Мрочко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Скоро увидишь". Зеленского предупредили после слов о "сюрпризе" для России
Вчера, 20:16
Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины
Вчера, 18:27
 
В миреХерсонРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала