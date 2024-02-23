https://ria.ru/20240223/kherson-1929210233.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 23.02.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:05
2024-02-23T21:05
2024-02-23T21:05
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В Херсоне раздаются взрывы. Очень громко в прибрежных районах", - написал Мрочко. Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929202268.html
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, киев
В мире, Херсон, Россия, Киев
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы