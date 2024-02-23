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"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы - РИА Новости, 23.02.2024
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12:00 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/kantselyarizmy-1928940025.html
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы - РИА Новости, 23.02.2024
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.
2024-02-23T12:00
2024-02-23T12:00
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"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.
audio/mpeg
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы

Как это по-русски
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Анна Глушенкова
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
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