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"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы - РИА Новости, 23.02.2024
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.
2024-02-23T12:00
2024-02-23T12:00
2024-02-23T12:00
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"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.
audio/mpeg
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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Как это по-русски, Подкаст
"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы
Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.