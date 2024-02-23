https://ria.ru/20240223/kantselyarizmy-1928940025.html

"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы

"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы - РИА Новости, 23.02.2024

"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы

Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь.

2024-02-23T12:00

2024-02-23T12:00

2024-02-23T12:00

как это по-русски

подкаст

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928939740_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e49465ba23cf24dd520561afcd000459.jpg

"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь. audio/mpeg

"Ввиду, за счет, по причине, за неимением…" Что такое канцеляризмы Что высмеивали в известной киноцитате "Есть установка — весело встретить Новый год"? Какое слово придумал Корней Чуковский для "мусорных" фраз и выражений? Почему следует говорить "дать описание" вместо "описать" и "приступил к устранению" вместо "устранил что-либо"? Разбираемся, что такое канцеляризмы и почему они портят нашу речь. audio/mpeg

Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио