https://ria.ru/20240223/kadyrov-1929167728.html

Кадыров встретился с Путиным в Москве

Кадыров встретился с Путиным в Москве - РИА Новости, 23.02.2024

Кадыров встретился с Путиным в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что встретился в пятницу с президентом России Владимиром Путиным в Москве и доложил ему о наиболее... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:17

2024-02-23T16:17

2024-02-23T16:29

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политика

рамзан кадыров

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что встретился в пятницу с президентом России Владимиром Путиным в Москве и доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики."Сегодня в Москве встретился с Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год. Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах. Как всегда, Владимир Владимирович не оставил без внимания ни один вопрос. Каждая такая встреча проходит с полным погружением нашего президента в процессы внутри Чеченской Республики и заканчивается принятием взвешенных и продуманных решений", - написал Кадыров.Глава республики также отметил, что рассказал президенту о боевом состоянии подразделений в зоне СВО, условиях службы, их оснащении и успехах на линии соприкосновения."Добавил также и о полной готовности резервных подразделений в любой момент выдвинуться в зону спецоперации по первому приказу. Владимир Владимирович высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения специальной военной операции и попросил передать им слова благодарности, искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Днем защитника Отечества", - добавил Кадыров.Кроме того, во время встречи были затронуты другие важные вопросы. По словам главы Чечни, каждая встреча с Путиным плодотворна, по ее результатам принимаются важные для развития региона решения."Благодарю Владимира Владимировича за уделенное время, стопроцентную поддержку по всем озвученным вопросам и слова благодарности в адрес бойцов и всего чеченского народа. Такое чуткое внимание со стороны Президента России вызывает уважение и чувство гордости за нашу великую Россию", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928336886.html

https://ria.ru/20240223/kadyrov-1929167906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, политика, рамзан кадыров, владимир путин