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Воинская традиция объединяют православных и мусульман, заявил имам - РИА Новости, 23.02.2024
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Религия
 
05:21 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/islam-1929102084.html
Воинская традиция объединяют православных и мусульман, заявил имам
Воинская традиция объединяют православных и мусульман, заявил имам - РИА Новости, 23.02.2024
Воинская традиция объединяют православных и мусульман, заявил имам
Воинская традиция и долг объединяют православных и мусульман, они воюют плечом к плечу, поэтому победа будет за Россией, заявил РИА Новости имам Московской... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:21
2024-02-23T05:21
религия
россия
русская православная церковь
московская соборная мечеть
общество
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МОСКВА, 23 февраля – РИА Новости. Воинская традиция и долг объединяют православных и мусульман, они воюют плечом к плечу, поэтому победа будет за Россией, заявил РИА Новости имам Московской соборной мечети Марат Аршабаев. "Воинский долг – традиция, заложенная нашими предками. Мусульмане всегда защищали Родину - и в Отечественную войну 1812 года, и до нее, и в Великую Отечественную. И сейчас лучшие сыны защищают нашу Родину. Это воинская традиция, объединяющая мусульман и православных: плечом к плечу, в одном окопе сражаются, помогают друг другу, если ранены и так далее. Поэтому мы знаем, что победа будет за Россией", – сказал Аршабаев. Раз в неделю он посещает Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко, чуть реже – госпиталь Вишневского: "Мусульмане там очень рады увидеть имама". "Мы дарим коврики для намаза, четки, молитвословы, читаем молитвы, разговариваем. Ребята разные - кто верующий, кто нет. Как-то захожу в палату, говорю: "Ас-саламу алеейкум - мир вам, милость Аллаха!" Кто-то мне ответил. Я интересуюсь, не мусульманин ли – оказалось, нет. Парень просто служил с дагестанцами, чеченцами, они, как говорится, ели из одного котелка. Такое боевое братство, дух наших ребят", - рассказал имам. Он отметил, что в госпиталях много волонтеров, поблагодарил медиков и – Русскую православную церковь "за то, что они воспитывают сестер милосердия". "После госпиталя приходишь домой, думаешь: "Господи, какие молодцы наши военные!" У кого-то нет рук, ног, носа, есть ранения, но они стойко переносят все, улыбаются, смотрят - стараются жить. Вот как надо! Это – мужество, они – сильные, красивые люди. А мы зачастую унываем, чуть что – хнычем: "Как же так, что-то не то досталось или то не досталось", – сказал имам. Военных, по его словам, периодически приглашают в Московскую соборную мечеть, поздравляют с праздниками, и регулярно молятся за них. Так, во время ежедневной пятикратной молитвы мусульмане молятся вообще за живых и усопших, а в мечети отдельно молятся за воинов, имамы специально проговаривают это, еще верующие подают записки, добавил он. "В День защитника Отечества желаю нашим воинам крепости духа – и тем, кто на передовой, и тем, кто лежит в госпиталях. Всем – благополучного возвращения домой, к близким. А многие, кстати, кто получает ранения, говорят, что хотят вернуться в часть. Все, кто сейчас воюет, совершает геройский подвиг. Мы ими гордимся", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231115/kadyrov-1909563796.html
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россия, русская православная церковь, московская соборная мечеть, общество
Религия, Россия, Русская православная церковь, Московская соборная мечеть, Общество
Воинская традиция объединяют православных и мусульман, заявил имам

Имам Аршабаев: воинская традиция и долг объединяют православных и мусульман

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВерующие мусульмане во время праздничной молитвы
Верующие мусульмане во время праздничной молитвы - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Верующие мусульмане во время праздничной молитвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 февраля – РИА Новости. Воинская традиция и долг объединяют православных и мусульман, они воюют плечом к плечу, поэтому победа будет за Россией, заявил РИА Новости имам Московской соборной мечети Марат Аршабаев.
"Воинский долг – традиция, заложенная нашими предками. Мусульмане всегда защищали Родину - и в Отечественную войну 1812 года, и до нее, и в Великую Отечественную. И сейчас лучшие сыны защищают нашу Родину. Это воинская традиция, объединяющая мусульман и православных: плечом к плечу, в одном окопе сражаются, помогают друг другу, если ранены и так далее. Поэтому мы знаем, что победа будет за Россией", – сказал Аршабаев.
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Раз в неделю он посещает Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко, чуть реже – госпиталь Вишневского: "Мусульмане там очень рады увидеть имама".
"Мы дарим коврики для намаза, четки, молитвословы, читаем молитвы, разговариваем. Ребята разные - кто верующий, кто нет. Как-то захожу в палату, говорю: "Ас-саламу алеейкум - мир вам, милость Аллаха!" Кто-то мне ответил. Я интересуюсь, не мусульманин ли – оказалось, нет. Парень просто служил с дагестанцами, чеченцами, они, как говорится, ели из одного котелка. Такое боевое братство, дух наших ребят", - рассказал имам.
Он отметил, что в госпиталях много волонтеров, поблагодарил медиков и – Русскую православную церковь "за то, что они воспитывают сестер милосердия".
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"После госпиталя приходишь домой, думаешь: "Господи, какие молодцы наши военные!" У кого-то нет рук, ног, носа, есть ранения, но они стойко переносят все, улыбаются, смотрят - стараются жить. Вот как надо! Это – мужество, они – сильные, красивые люди. А мы зачастую унываем, чуть что – хнычем: "Как же так, что-то не то досталось или то не досталось", – сказал имам.
Военных, по его словам, периодически приглашают в Московскую соборную мечеть, поздравляют с праздниками, и регулярно молятся за них. Так, во время ежедневной пятикратной молитвы мусульмане молятся вообще за живых и усопших, а в мечети отдельно молятся за воинов, имамы специально проговаривают это, еще верующие подают записки, добавил он.
"В День защитника Отечества желаю нашим воинам крепости духа – и тем, кто на передовой, и тем, кто лежит в госпиталях. Всем – благополучного возвращения домой, к близким. А многие, кстати, кто получает ранения, говорят, что хотят вернуться в часть. Все, кто сейчас воюет, совершает геройский подвиг. Мы ими гордимся", - заключил собеседник агентства.
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