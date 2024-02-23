https://ria.ru/20240223/granatomety-1929164640.html

Экс-главу полиции Польши обвинили в доставке гранатометов с Украины

Экс-главу полиции Польши обвинили в доставке гранатометов с Украины - РИА Новости, 23.02.2024

Экс-главу полиции Польши обвинили в доставке гранатометов с Украины

Бывшего главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика обвиняют в нелегальной доставке гранатометов из Украины, сообщил журналистам министр внутренних дел... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:53

2024-02-23T15:53

2024-02-23T15:53

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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Бывшего главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика обвиняют в нелегальной доставке гранатометов из Украины, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. Более года назад в кабинете Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину. В результате взрыва пострадали два человека, в том числе комендант. Позже оказалось, что источником взрыва стал гранатомет. Как утверждает Шимчик, он думал, что на Украине ему в качестве сувениров подарили два использованных тубуса от гранатомета. По его словам, подобные подарки на Украине вручают довольно часто. Расследованием происшествия занялись польские спецслужбы. "По этому вопросу мы направим уведомление о возможном совершении преступления. Речь идет о нелегальном ввозе гранатомета на территорию Польши", - сказал Кервиньский. Он отметил, что уведомление в прокуратуру также будет касаться того, что после детонации заряда гранатомета в здании главной комендатуры полиции не было предпринято эвакуации. "Балаган, некомпетентность, привели к тому, что не предпринято никаких действий, чтобы защитить людей. Нам повезло, что боевая часть гранатомета попала между несущими балками. Если бы траектория полета была несколько иной, то произошла бы катастрофа", - сказал министр. "Все говорит о том, что дело хотели замять, чтобы слишком много людей не узнали, что произошло", - заключил он.

https://ria.ru/20240210/vooruzheniya-1926596350.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша