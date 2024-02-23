https://ria.ru/20240223/gosdep-1929100946.html

Госдеп начал оцифровку архивных документов Украины

Госдеп начал оцифровку архивных документов Украины - РИА Новости, 23.02.2024

Госдеп начал оцифровку архивных документов Украины

Государственный департамент США объявил о программе по оцифровке архивных документов Украины, выделил на эти нужды 645 тысяч долларов. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T04:40

2024-02-23T04:40

2024-02-23T04:40

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Государственный департамент США объявил о программе по оцифровке архивных документов Украины, выделил на эти нужды 645 тысяч долларов. Отмечается, проект по оцифровке документов государственной архивной службы Украины поможет сохранить историю для будущих поколений. Сам проект в 645 тысяч долларов включает в себя обучение сотрудников государственной архивной службы "оцифровку архивных записей, подверженных риску повреждения или уничтожения". Материалы, которые планируют сохранить, включают в себя некие "архивные записи на украинском языке, которые имеют решающее значение для уникальной идентичности Украины и понимания истории страны". Какие именно материалы предстоит оцифровать, в госдепе не раскрыли.

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929100509.html

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929100300.html

украина

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в мире, украина, сша, государственный департамент сша