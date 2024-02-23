https://ria.ru/20240223/gorlovka-1929106719.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.02.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910845487_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98e721aec8695508be04d54d9a64a19d.jpg

ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929105127.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, горловка, донецкая народная республика, сцкк