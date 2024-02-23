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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/gorlovka-1929106719.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.02.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:00
2024-02-23T08:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929105127.html
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки украинскими войсками
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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