https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929216151.html

В Генассамблее ООН изменили взгляд на "справедливый мир" Украины, пишут СМИ

В Генассамблее ООН изменили взгляд на "справедливый мир" Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024

В Генассамблее ООН изменили взгляд на "справедливый мир" Украины, пишут СМИ

Настроения в Генассамблее ООН по поводу Украины и ее взгляда на "справедливый мир" за год изменились, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:54

2024-02-23T21:54

2024-02-23T21:54

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Настроения в Генассамблее ООН по поводу Украины и ее взгляда на "справедливый мир" за год изменились, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. ГА ООН год назад приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту резолюции, ГА ООН подчеркивала необходимость достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, при этом авторы документа придерживались украинского взгляда на "справедливый мир". За резолюцию тогда голосовала 141 страна, семь были против, 32 воздержались. Однако, по словам дипломатического источника, за год "настроения (в Генассамблее ООН - ред.) изменились". Собеседник агентства добавил, что арабские страны "будут помнить", что Украина в декабре прошлого года воздержалась от голосования за резолюцию ГА ООН, которая требовала немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 29,5 тысячи человек, пострадали более 69,6 тысячи, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240223/oon-1929108604.html

https://radiosputnik.ru/20240223/oon-1929200376.html

https://ria.ru/20240222/peregovory-1929020542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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