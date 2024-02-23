https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

Философия тыла — философия победы

Философия тыла — философия победы - РИА Новости, 23.02.2024

Философия тыла — философия победы

Все понимают, что на фронтах СВО куется новая элита России. Это и есть сословие храбрости (Гегель), которому предстоит перезапускать государство. Очевидно, что... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:08

аналитика

россия

германия

афганистан

александр дугин

владлен татарский

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Все понимают, что на фронтах СВО куется новая элита России. Это и есть сословие храбрости (Гегель), которому предстоит перезапускать государство. Очевидно, что герои войны на фронте уже делятся на будущие страты: чистые воины, командиры, изобретатели, творцы, стратеги, хозяйственники. Есть среди них и формирующееся сословие идеологов. Ярким символом их был Владлен Татарский, многие сегодня группируются вокруг фронтового философа Коробова-Латынцева. Там складывается философия войны. По сути, на фронтах СВО рождается новый институт философии, каким он должен быть (а не сборищем синеоких предателей). Осмыслив метафизику войны, нашей священной русской войны, за идеалы всемирного Света, можно справедливо и ответственно найти в обновленном обществе — в народе как армии, как в войске духа и тела — место для всех типов. Главное — начинать сверху и проверять доблесть и достоинство смертью. Это лучшая из иерархий — тут не получается обмануть, сделать вид, казаться, а не быть. На войне проявляется само бытие, проступая сквозь существование.Только реорганизацией войска на экзистенциальной основе и достигается победа. Это не нечто техническое. Победа — это всегда и прежде всего победа духа.Но все пойдет насмарку, если не будет победы в тылу. Нам нужна новая философия тыла. Вернувшись с фронта, наши герои окажутся не в том обществе, в котором должны были бы оказаться. Это произойдет в любом случае, но у ответственных за тыл есть сейчас особая миссия: изменить сознание общества, чтобы оно было готово принять новую элиту. С народом большой проблемы не будет. Но власть должна понять, что судьба государства зависит от того, в какое общество вернутся с победой русские солдаты. Каким будет само это государство. Ясно, что не тем, каким было, и даже не тем, каким есть сейчас. Другим.Это другое — обновленное, возвышенное, справедливое — русское государство надо начинать строить уже сейчас. И начинать надо с образования, науки и культуры, которые должны быть стремительно согласованы, гармонизированы, синхронизированы со стихией священной войны, которую Россия ведет с цивилизацией Запада. Смысл этой войны должен быть понятен и на фронте, и в тылу. Всем. Любое сомнение, колебание и недопонимание могут быть катастрофическими.Человек пришел с войны. Целым или нецелым. И общество должно его достойно принять. Он видел смерть, нес смерть, смерть его касалась. Он не потерпит вопиющей несправедливости, коррупции, тупости, хамства и цинизма в отношении того, за что он проливал кровь. Он воин и герой и потребует уважения к себе. Но не только к себе и товарищам — к народу, истории, государству, религии, ценностям. А значит, он признает и примется строить, развивать лишь такое государство, которое будет соответствовать всему этому.Так же и семьи, все люди, потерявшие близких, которые с этой войны уже никогда не вернутся, смогут жить, дышать, трудиться и созидать только в том мире, в котором их память будет почитаться, а идеалы, за которые они отдали свою жизнь, поставлены в центр как высший горизонт, как нравственный императив, как цель.Советский Союз на самом деле, вероятно, пал из-за Афганистана. Но не из-за самого факта поражения, а из-за того, что герои вернулись в то общество, которое о них знать не знало, их подвига не признавало, а ценности и идеи, за которые они умирали, ссохлись и никого не вдохновляли. Кстати, нечто подобное произошло с проигравшей в Первой мировой войне Германией. Последствия мы знаем: наша страна рухнула, а в Германии от горечи веймарского упадка поднялась черная и злая сила, ввергшая Европу в кровавый кошмар.Поэтому сейчас незамедлительно — думаю, сразу после выборов, — необходимо в полной мере запускать процессы настоящих, не косметических, не фрагментарных, но полноценных, полноводных патриотических реформ. В принципе, к этому все готово и во многих сферах это началось.Россия последние десятилетия отчаянно стремилась интегрироваться в западный мир, раболепно подражала Западу, впитывала его либеральные ценности, приемы, критерии, технологии. Все это нас только ослабляло — особенно в сфере морали, духа, самосознания. Ядовитый постмодерн разлагал культуру, технократия — науку, а индивидуалистический код — образование. По сути, гуманитарная сфера российского общества под видом "демократизации" и "либерализма" неуклонно подтачивала основы государственности, традиционные ценности, цивилизационную идентичность.Сегодня двигаться в этом направлении просто преступно. Это значит работать на врага. Мы осознаем сегодня, что некоторые из вчерашних "властителей дум" оказались "иностранными агентами", в сущности говоря, врагами народа. Одни из них уже совершили свой русофобский камингаут, другим это еще предстоит. Но дело не в индивидуумах. Дело в общественной философии, в идее. На этом месте воцарились западные клише, суррогаты мысли, стратегии социальной инженерии, последовательно разлагающие русское целое, народ, государство, идентичность, распыляя все на эгоистические индивидуальные атомы. За 30 лет гуманитарные науки и сам стиль культуры перестроились на этот либеральный код. Вот его-то и предстоит сейчас взломать и искоренить.Это задача философии тыла, патриотов, чьей миссией является такая трансформация общества, чтобы оно целиком и солидарно было направлено — как гончая — стрелой на победу и чтобы вернувшиеся с войны победители смогли уверенно сказать: это моя страна, это мой народ, это мое общество, это моя власть. Оно достойно меня и моих подвигов, подвигов всех моих собратьев, как я, и мы все, возвратившиеся с войны или оставшиеся лежать там, на старых землях великой России, достойны этой страны, этого народа, этого общества, этой власти. Поскольку мы и есть народ. Народ победителей.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html

https://ria.ru/20240209/patriotizm-1926304134.html

https://ria.ru/20231127/dugin-1912129937.html

россия

германия

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

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аналитика, россия, германия, афганистан, александр дугин, владлен татарский