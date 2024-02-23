В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
В Москве пройдет второй фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
© Предоставлено пресс-службой проектаАфиша II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев"
© Предоставлено пресс-службой проекта
Афиша II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в программу которого войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции, пройдет в Москве с 23 по 25 февраля.
Фестиваль откроется в пятницу в 19.00 в Цифровом деловом пространстве фильмом "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Режиссером фильма стал Клим Поплавский. В картине он раскрыл закадровую жизнь военного журналиста на передовой.
В субботу покажут пять документальных кинолент. Среди них - "Своё женское дело" режиссера Ланы Дружининой и автора Марии Бутиной. Героини этого фильма не боятся на себя взять ответственность и сказать: "Кто поможет, если не я?". На фестивале пройдет панельная дискуссия "ПТСР: Как справиться?", где расскажут о посттравматическом синдроме, который есть у каждого, кого коснулась война, и о том, как с ним справиться.
Позже в этот день состоится встреча с журналистом Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном". Он расскажет о том, какое место занимает Россия на политической карте мира, какие перемены ждут общество уже в ближайшее время. Вечером пройдет круглый стол "Как искусство вдохновляет на подвиги?", в котором поучаствуют артисты, музыканты, поэты, которые ездят на передовую. Они расскажут, что ведёт их в самое пекло сражений и как искусство вдохновляет на подвиги и помогает людям поверить в себя.
Между показами фильмов выступят известные поэты и музыканты. Среди них будут поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов. Также свои стихи прочтет Анна Долгарева и выступит Яна Поплавская. В завершение вечера зрители увидят выступление лидера рок-группы "Ва-БанкЪ" Александра Скляра.
В воскресенье, 25 февраля, покажут еще 10 фильмов о спецоперации. Кроме того, пройдет круглый стол "Военкоры: 2 года на фронте", в которой примут участие военные корреспонденты, освещающие специальную военную операцию на Украине. Многие из них провели эти два года на передовой, вдали от своих семей.