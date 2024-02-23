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В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024
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08:37 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/festival-1929109167.html
В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024
В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в программу которого войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:37
2024-02-23T08:37
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в программу которого войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции, пройдет в Москве с 23 по 25 февраля. Фестиваль откроется в пятницу в 19.00 в Цифровом деловом пространстве фильмом "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Режиссером фильма стал Клим Поплавский. В картине он раскрыл закадровую жизнь военного журналиста на передовой. В субботу покажут пять документальных кинолент. Среди них - "Своё женское дело" режиссера Ланы Дружининой и автора Марии Бутиной. Героини этого фильма не боятся на себя взять ответственность и сказать: "Кто поможет, если не я?". На фестивале пройдет панельная дискуссия "ПТСР: Как справиться?", где расскажут о посттравматическом синдроме, который есть у каждого, кого коснулась война, и о том, как с ним справиться. Позже в этот день состоится встреча с журналистом Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном". Он расскажет о том, какое место занимает Россия на политической карте мира, какие перемены ждут общество уже в ближайшее время. Вечером пройдет круглый стол "Как искусство вдохновляет на подвиги?", в котором поучаствуют артисты, музыканты, поэты, которые ездят на передовую. Они расскажут, что ведёт их в самое пекло сражений и как искусство вдохновляет на подвиги и помогает людям поверить в себя. Между показами фильмов выступят известные поэты и музыканты. Среди них будут поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов. Также свои стихи прочтет Анна Долгарева и выступит Яна Поплавская. В завершение вечера зрители увидят выступление лидера рок-группы "Ва-БанкЪ" Александра Скляра. В воскресенье, 25 февраля, покажут еще 10 фильмов о спецоперации. Кроме того, пройдет круглый стол "Военкоры: 2 года на фронте", в которой примут участие военные корреспонденты, освещающие специальную военную операцию на Украине. Многие из них провели эти два года на передовой, вдали от своих семей.
https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html
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60
москва, телеканал rt
Москва, Телеканал RT
В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

В Москве пройдет второй фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

© Предоставлено пресс-службой проектаАфиша II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев"
Афиша II Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время героев
© Предоставлено пресс-службой проекта
Афиша II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в программу которого войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции, пройдет в Москве с 23 по 25 февраля.
Фестиваль откроется в пятницу в 19.00 в Цифровом деловом пространстве фильмом "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Режиссером фильма стал Клим Поплавский. В картине он раскрыл закадровую жизнь военного журналиста на передовой.
Кадр из фильма Агитбригада
Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев"
08:00
В субботу покажут пять документальных кинолент. Среди них - "Своё женское дело" режиссера Ланы Дружининой и автора Марии Бутиной. Героини этого фильма не боятся на себя взять ответственность и сказать: "Кто поможет, если не я?". На фестивале пройдет панельная дискуссия "ПТСР: Как справиться?", где расскажут о посттравматическом синдроме, который есть у каждого, кого коснулась война, и о том, как с ним справиться.
Позже в этот день состоится встреча с журналистом Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном". Он расскажет о том, какое место занимает Россия на политической карте мира, какие перемены ждут общество уже в ближайшее время. Вечером пройдет круглый стол "Как искусство вдохновляет на подвиги?", в котором поучаствуют артисты, музыканты, поэты, которые ездят на передовую. Они расскажут, что ведёт их в самое пекло сражений и как искусство вдохновляет на подвиги и помогает людям поверить в себя.
Между показами фильмов выступят известные поэты и музыканты. Среди них будут поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов. Также свои стихи прочтет Анна Долгарева и выступит Яна Поплавская. В завершение вечера зрители увидят выступление лидера рок-группы "Ва-БанкЪ" Александра Скляра.
В воскресенье, 25 февраля, покажут еще 10 фильмов о спецоперации. Кроме того, пройдет круглый стол "Военкоры: 2 года на фронте", в которой примут участие военные корреспонденты, освещающие специальную военную операцию на Украине. Многие из них провели эти два года на передовой, вдали от своих семей.
Показ документальных фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино RТ. Док: Время героев
Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев"
13 февраля, 17:29
 
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