https://ria.ru/20240223/festival-1929109167.html

В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024

В Москве пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в программу которого войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:37

2024-02-23T08:37

2024-02-23T08:37

москва

телеканал rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928749182_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_80c322ba2e51704f10f1f426d7b7acc1.png

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в программу которого войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции, пройдет в Москве с 23 по 25 февраля. Фестиваль откроется в пятницу в 19.00 в Цифровом деловом пространстве фильмом "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Режиссером фильма стал Клим Поплавский. В картине он раскрыл закадровую жизнь военного журналиста на передовой. В субботу покажут пять документальных кинолент. Среди них - "Своё женское дело" режиссера Ланы Дружининой и автора Марии Бутиной. Героини этого фильма не боятся на себя взять ответственность и сказать: "Кто поможет, если не я?". На фестивале пройдет панельная дискуссия "ПТСР: Как справиться?", где расскажут о посттравматическом синдроме, который есть у каждого, кого коснулась война, и о том, как с ним справиться. Позже в этот день состоится встреча с журналистом Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном". Он расскажет о том, какое место занимает Россия на политической карте мира, какие перемены ждут общество уже в ближайшее время. Вечером пройдет круглый стол "Как искусство вдохновляет на подвиги?", в котором поучаствуют артисты, музыканты, поэты, которые ездят на передовую. Они расскажут, что ведёт их в самое пекло сражений и как искусство вдохновляет на подвиги и помогает людям поверить в себя. Между показами фильмов выступят известные поэты и музыканты. Среди них будут поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов. Также свои стихи прочтет Анна Долгарева и выступит Яна Поплавская. В завершение вечера зрители увидят выступление лидера рок-группы "Ва-БанкЪ" Александра Скляра. В воскресенье, 25 февраля, покажут еще 10 фильмов о спецоперации. Кроме того, пройдет круглый стол "Военкоры: 2 года на фронте", в которой примут участие военные корреспонденты, освещающие специальную военную операцию на Украине. Многие из них провели эти два года на передовой, вдали от своих семей.

https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html

https://ria.ru/20240213/festival-1927141902.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, телеканал rt