https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html

Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев"

Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024

Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев"

О премьерных лентах из зрительской программы и о том, как снимают фильмы в зоне СВО, РИА Новости рассказали их авторы и режиссеры. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:09

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Юлия Зачетова. С 23 по 25 февраля в Москве проходит Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". О премьерных лентах из зрительской программы и о том, как снимают фильмы в зоне СВО, РИА Новости рассказали их авторы и режиссеры. "Мы, как всегда, выбирали лучшее, где есть человеческая история, драматургия, кульминация, — отмечает генеральный продюсер "RT.Док: Время героев" Екатерина Яковлева."Все больше известных людей присоединяются к нашему движению со слоганом "Время быть вместе", — продолжает она. — В этом году свой первый документальный фильм представляет депутат Госдумы Мария Бутина. Владимир Соловьев готов провести встречу и ответить на вопросы зрителей. Киноленты нашего фестиваля идут на протяжении года в разных городах страны. Главы регионов, республик очень нас поддерживают — смотрят наши фильмы, потом публикуют посты в телеграмм-каналах".Екатерина рассказала и о своем проекте "Агитбригада", который тоже представит на фестивале:"Я хочу, чтобы мой фильм вызвал у зрителей такие же эмоции, какие были у меня после поездки в Донбасс. Ты возвращаешься, но продолжаешь крутить все это в голове: бомбежки Донецка, как в пятистах метрах от тебя разрываются мины, падает "Хаймарс". Ты помнишь семью, где парень каждый вечер провожает свою девочку в Петровский район, в котором места живого не осталось, а ей там жить и утром оттуда идти на работу. Ее подруга уже погибла под обстрелами на автобусной остановке. Ты помнишь весь Донецк, в котором мало где есть вода. Я хочу, чтобы зритель помнил после моего фильма: ничего само по себе не рассосется, пока мы не доведем это до победного конца. И еще, этой картиной мне хотелось показать, что людям там, особенно нашим бойцам, необходимо наше внимание. Вы увидите, как эти богатыри сидят перед экраном импровизированного кинотеатра и плачут над фильмом "Сила", где показано, как вся страна объединилась, чтобы помогать фронту".Фильм "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Режиссер Клим Поплавский:"Герой моей картины Саргон Хадая по национальности арамеец. На арамейском говорил Иисус Христос. Прадед Саргона был патриархом Антиохийским — это Сирийская православная церковь. Саргон читает "Отче наш" на том языке, на котором говорил Господь. Отсюда и название фильма — "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Саргон родился в Москве. Его жизнь прошла наполовину в Сирии, наполовину в нашей столице, учился он в школе и там и тут. Свободно владеет и арабским, и русским. Мне было интересно, как мой коллега, колоритный человек во всех отношениях, пребывает в зоне боевых действий, как огромной части арабского мира он транслирует то, что происходит у нас. Почему он это делает и зачем. В фильме есть ответы на эти вопросы. И конечно, арабский мир очень интересуют эти события, потому что в их доме война была развязана теми же руками — Британией и США".Фильм "Отряд "Бессмертный Сталинград". Режиссер и оператор Михаил Харитонин:"Бессмертный Сталинград" — одно из первых штурмовых подразделений в мотострелковых полках, действующих в зоне СВО. Оно было создано губернатором Волгоградской области, Героем России Андреем Ивановичем Бочаровым. Сразу назначили кураторов отряда — депутатов Госдумы Андрея Гимбатова и Виталия Лихачева. В этом подразделении служат высокомотивированные добровольцы, профессиональные военные и просто патриоты своей родины. Такие, как Игорь Воробьев — один из героев фильма. Парни вооружены и оснащены самой современной тактической экипировкой и техникой. У них есть приборы ночного видения и прицелы для ночного боя, специалисты управляют ночными дронами и Фпв-камикадзе. Это позволяет проводить операции даже в самую неудобную погоду. Эскадрилья "Бессмертный Сталинград", действующая при штурмовом отряде, — одна из самых эффективных при различных способах поражения и захвата территорий, а также "опорников" противника. Этот фильм — дань уважения всем тем, кто отдал жизнь за родину. И всем тем, кто сейчас сражается в полях за свободу нашего народа".Фильм "Горловский спецназ ЖКХ". Автор идеи и продюсер Семен Пегов:"15 ноября 2022-го Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил Горловке почетное звание "Город трудовой доблести". Это притом что все крупные производства там закрыты с начала войны, а 70 процентов мужского населения мобилизованы. Кто же эти доблестные трудяги? Да все те, кто остался, или уехал, а затем вернулся. Почти стотысячный город, одна из крупнейших агломераций Донецкой Республики, уже десятый год является непосредственным свидетелем и жертвой террористической природы украинского неонацизма. Этот фронтовой город пережил все ужасы войны, видел смерть и страдание, узнал горе массовых обстрелов и радость воссоединения с родиной. Эти люди каждый день ездят на маршрутных автобусах с газовыми баллонами на крыше или доставляют хлеб в отдаленные поселки, когда в небе — рои камикадзе, для которых нет моральных ограничений. Есть среди них и те, кто не дает этому городу стать просто грудой камней — коммунальщики. Они среди первых приезжают на место обстрела и, рискуя попасть под повторный прилет или детонацию неразорвавшихся мин, разбирают завалы, восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Эти мужчины и женщины просто выполняют свой долг, зачастую сталкиваясь с теми же проблемами и критикой от жильцов, что и коммунальщики на Большой Земле. <...> А вот поразило более всего в них отсутствие ненависти к своему обидчику. Злость, боль, презрение — да. Но нет в этих людях страха, и нет в них ненависти".Фильм "Фронтовой дневник американского офицера". Автор Ольга Кирий:"Скотт Беннет — бывший офицер Вооруженных сил США, отдела психологической борьбы, информационной войны, служил в Государственном департаменте. А до этого работал в администрации Джорджа Буша — с 2003-го до 2008-й. Много времени провел на военных базах, анализируя пути финансирования терроризма. Кстати, основная причина, по которой офицер оставил эту деятельность, заключается в том, что он узнал, что некоторые террористические группы, с которыми они боролись, были созданы администрациями Барака Обамы и Джо Байдена, Фондом семьи Клинтон. Я общаюсь со Скоттом уже лет восемь. Мы записывали с ним интервью по скайпу, он делал перепосты моих материалов из зоны СВО и даже назвал нас воинами правды. А потом сообщил, что хочет поехать с нами в Донбасс. Наш канал сделал ему приглашение, и по деловой визе он прилетел в Шереметьево. Скотт говорил мне, что хочет собрать факты и представить их американцам. Так он надеется предотвратить третью мировую войну. Он и раньше понимал, что правда на стороне России. К нашим бойцам в госпиталь Скотт приходил, затарившись продуктами. Бабушке, которую навестил в Соледаре, привез свои сухие пайки. Очень волновались, когда он с пакетом прыгал через мины и уворачивался от украинских дронов. Везде его принимали как дорогого гостя. А он удивлялся этому великодушию русских. Думал, забросают яйцами".Фильм "Боги войны". Автор Михаил Буров:"Еще в свои первые командировки неоднократно сталкивался с фразой "артиллерия — бог войны". На шевронах ее встречал, слышал от бойцов. Без артиллерии невозможно наступление, артиллерия прикрывает пехоту. Когда проезжаешь мимо тяжелой техники, видишь, как пушки стреляют, то, конечно, становится интересно: как это происходит, насколько это тяжело и опасно, из чего складывается работа бойцов с пушкой, с минометом, большими самоходными установками, какие нюансы, как разведка здесь работает. Самое сложное в съемках было то, что ведь для нас никто не делал постановочных выстрелов. Нужно было поймать моменты, ничего не упустить, при этом не мешать бойцам, понимать, где тебе можно находится, а где нельзя".Подробнее о программе и регистрация на фестиваль — на официальном сайте https://rtfestival.ru/. Вход бесплатный.

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

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2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино, что посмотреть , куда сходить