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Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 23.02.2024 (обновлено: 08:09 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html
Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев"
Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024
Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев"
О премьерных лентах из зрительской программы и о том, как снимают фильмы в зоне СВО, РИА Новости рассказали их авторы и режиссеры. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:00
2024-02-23T08:09
культура
кино
что посмотреть
куда сходить
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928749182_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_80c322ba2e51704f10f1f426d7b7acc1.png
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Юлия Зачетова. С 23 по 25 февраля в Москве проходит Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". О премьерных лентах из зрительской программы и о том, как снимают фильмы в зоне СВО, РИА Новости рассказали их авторы и режиссеры. &quot;Мы, как всегда, выбирали лучшее, где есть человеческая история, драматургия, кульминация, — отмечает генеральный продюсер &quot;RT.Док: Время героев&quot; Екатерина Яковлева."Все больше известных людей присоединяются к нашему движению со слоганом "Время быть вместе", — продолжает она. — В этом году свой первый документальный фильм представляет депутат Госдумы Мария Бутина. Владимир Соловьев готов провести встречу и ответить на вопросы зрителей. Киноленты нашего фестиваля идут на протяжении года в разных городах страны. Главы регионов, республик очень нас поддерживают — смотрят наши фильмы, потом публикуют посты в телеграмм-каналах".Екатерина рассказала и о своем проекте "Агитбригада", который тоже представит на фестивале:"Я хочу, чтобы мой фильм вызвал у зрителей такие же эмоции, какие были у меня после поездки в Донбасс. Ты возвращаешься, но продолжаешь крутить все это в голове: бомбежки Донецка, как в пятистах метрах от тебя разрываются мины, падает "Хаймарс". Ты помнишь семью, где парень каждый вечер провожает свою девочку в Петровский район, в котором места живого не осталось, а ей там жить и утром оттуда идти на работу. Ее подруга уже погибла под обстрелами на автобусной остановке. Ты помнишь весь Донецк, в котором мало где есть вода. Я хочу, чтобы зритель помнил после моего фильма: ничего само по себе не рассосется, пока мы не доведем это до победного конца. И еще, этой картиной мне хотелось показать, что людям там, особенно нашим бойцам, необходимо наше внимание. Вы увидите, как эти богатыри сидят перед экраном импровизированного кинотеатра и плачут над фильмом "Сила", где показано, как вся страна объединилась, чтобы помогать фронту".Фильм "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Режиссер Клим Поплавский:"Герой моей картины Саргон Хадая по национальности арамеец. На арамейском говорил Иисус Христос. Прадед Саргона был патриархом Антиохийским — это Сирийская православная церковь. Саргон читает "Отче наш" на том языке, на котором говорил Господь. Отсюда и название фильма — "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Саргон родился в Москве. Его жизнь прошла наполовину в Сирии, наполовину в нашей столице, учился он в школе и там и тут. Свободно владеет и арабским, и русским. Мне было интересно, как мой коллега, колоритный человек во всех отношениях, пребывает в зоне боевых действий, как огромной части арабского мира он транслирует то, что происходит у нас. Почему он это делает и зачем. В фильме есть ответы на эти вопросы. И конечно, арабский мир очень интересуют эти события, потому что в их доме война была развязана теми же руками — Британией и США".Фильм "Отряд "Бессмертный Сталинград". Режиссер и оператор Михаил Харитонин:"Бессмертный Сталинград" — одно из первых штурмовых подразделений в мотострелковых полках, действующих в зоне СВО. Оно было создано губернатором Волгоградской области, Героем России Андреем Ивановичем Бочаровым. Сразу назначили кураторов отряда — депутатов Госдумы Андрея Гимбатова и Виталия Лихачева. В этом подразделении служат высокомотивированные добровольцы, профессиональные военные и просто патриоты своей родины. Такие, как Игорь Воробьев — один из героев фильма. Парни вооружены и оснащены самой современной тактической экипировкой и техникой. У них есть приборы ночного видения и прицелы для ночного боя, специалисты управляют ночными дронами и Фпв-камикадзе. Это позволяет проводить операции даже в самую неудобную погоду. Эскадрилья "Бессмертный Сталинград", действующая при штурмовом отряде, — одна из самых эффективных при различных способах поражения и захвата территорий, а также "опорников" противника. Этот фильм — дань уважения всем тем, кто отдал жизнь за родину. И всем тем, кто сейчас сражается в полях за свободу нашего народа".Фильм "Горловский спецназ ЖКХ". Автор идеи и продюсер Семен Пегов:"15 ноября 2022-го Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил Горловке почетное звание "Город трудовой доблести". Это притом что все крупные производства там закрыты с начала войны, а 70 процентов мужского населения мобилизованы. Кто же эти доблестные трудяги? Да все те, кто остался, или уехал, а затем вернулся. Почти стотысячный город, одна из крупнейших агломераций Донецкой Республики, уже десятый год является непосредственным свидетелем и жертвой террористической природы украинского неонацизма. Этот фронтовой город пережил все ужасы войны, видел смерть и страдание, узнал горе массовых обстрелов и радость воссоединения с родиной. Эти люди каждый день ездят на маршрутных автобусах с газовыми баллонами на крыше или доставляют хлеб в отдаленные поселки, когда в небе — рои камикадзе, для которых нет моральных ограничений. Есть среди них и те, кто не дает этому городу стать просто грудой камней — коммунальщики. Они среди первых приезжают на место обстрела и, рискуя попасть под повторный прилет или детонацию неразорвавшихся мин, разбирают завалы, восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Эти мужчины и женщины просто выполняют свой долг, зачастую сталкиваясь с теми же проблемами и критикой от жильцов, что и коммунальщики на Большой Земле. &lt;...&gt; А вот поразило более всего в них отсутствие ненависти к своему обидчику. Злость, боль, презрение — да. Но нет в этих людях страха, и нет в них ненависти".Фильм "Фронтовой дневник американского офицера". Автор Ольга Кирий:"Скотт Беннет — бывший офицер Вооруженных сил США, отдела психологической борьбы, информационной войны, служил в Государственном департаменте. А до этого работал в администрации Джорджа Буша — с 2003-го до 2008-й. Много времени провел на военных базах, анализируя пути финансирования терроризма. Кстати, основная причина, по которой офицер оставил эту деятельность, заключается в том, что он узнал, что некоторые террористические группы, с которыми они боролись, были созданы администрациями Барака Обамы и Джо Байдена, Фондом семьи Клинтон. Я общаюсь со Скоттом уже лет восемь. Мы записывали с ним интервью по скайпу, он делал перепосты моих материалов из зоны СВО и даже назвал нас воинами правды. А потом сообщил, что хочет поехать с нами в Донбасс. Наш канал сделал ему приглашение, и по деловой визе он прилетел в Шереметьево. Скотт говорил мне, что хочет собрать факты и представить их американцам. Так он надеется предотвратить третью мировую войну. Он и раньше понимал, что правда на стороне России. К нашим бойцам в госпиталь Скотт приходил, затарившись продуктами. Бабушке, которую навестил в Соледаре, привез свои сухие пайки. Очень волновались, когда он с пакетом прыгал через мины и уворачивался от украинских дронов. Везде его принимали как дорогого гостя. А он удивлялся этому великодушию русских. Думал, забросают яйцами".Фильм "Боги войны". Автор Михаил Буров:"Еще в свои первые командировки неоднократно сталкивался с фразой "артиллерия — бог войны". На шевронах ее встречал, слышал от бойцов. Без артиллерии невозможно наступление, артиллерия прикрывает пехоту. Когда проезжаешь мимо тяжелой техники, видишь, как пушки стреляют, то, конечно, становится интересно: как это происходит, насколько это тяжело и опасно, из чего складывается работа бойцов с пушкой, с минометом, большими самоходными установками, какие нюансы, как разведка здесь работает. Самое сложное в съемках было то, что ведь для нас никто не делал постановочных выстрелов. Нужно было поймать моменты, ничего не упустить, при этом не мешать бойцам, понимать, где тебе можно находится, а где нельзя".Подробнее о программе и регистрация на фестиваль — на официальном сайте https://rtfestival.ru/. Вход бесплатный.
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353
60
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кино, что посмотреть , куда сходить
Культура, Кино, что посмотреть , куда сходить
Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев"

В Москве открывается фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

© Предоставлено пресс-службой проектаАфиша II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев"
Афиша II Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время героев
© Предоставлено пресс-службой проекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Юлия Зачетова. С 23 по 25 февраля в Москве проходит Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". О премьерных лентах из зрительской программы и о том, как снимают фильмы в зоне СВО, РИА Новости рассказали их авторы и режиссеры.
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"Мы, как всегда, выбирали лучшее, где есть человеческая история, драматургия, кульминация, — отмечает генеральный продюсер "RT.Док: Время героев" Екатерина Яковлева.

"Все больше известных людей присоединяются к нашему движению со слоганом "Время быть вместе", — продолжает она. — В этом году свой первый документальный фильм представляет депутат Госдумы Мария Бутина. Владимир Соловьев готов провести встречу и ответить на вопросы зрителей. Киноленты нашего фестиваля идут на протяжении года в разных городах страны. Главы регионов, республик очень нас поддерживают — смотрят наши фильмы, потом публикуют посты в телеграмм-каналах".
Екатерина рассказала и о своем проекте "Агитбригада", который тоже представит на фестивале:
"Я хочу, чтобы мой фильм вызвал у зрителей такие же эмоции, какие были у меня после поездки в Донбасс. Ты возвращаешься, но продолжаешь крутить все это в голове: бомбежки Донецка, как в пятистах метрах от тебя разрываются мины, падает "Хаймарс". Ты помнишь семью, где парень каждый вечер провожает свою девочку в Петровский район, в котором места живого не осталось, а ей там жить и утром оттуда идти на работу. Ее подруга уже погибла под обстрелами на автобусной остановке. Ты помнишь весь Донецк, в котором мало где есть вода. Я хочу, чтобы зритель помнил после моего фильма: ничего само по себе не рассосется, пока мы не доведем это до победного конца. И еще, этой картиной мне хотелось показать, что людям там, особенно нашим бойцам, необходимо наше внимание. Вы увидите, как эти богатыри сидят перед экраном импровизированного кинотеатра и плачут над фильмом "Сила", где показано, как вся страна объединилась, чтобы помогать фронту".
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из фильма "Агитбригада"
Кадр из фильма Агитбригада
Кадр из фильма "Агитбригада"
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 2
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Фрагмент из фильма "Агитбригада"

Кадр из фильма Агитбригада

Фрагмент из фильма "Агитбригада"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 2
Кадр из фильма "Агитбригада"
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 2

Фрагмент из фильма "Агитбригада"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 2
Фильм "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Режиссер Клим Поплавский:
"Герой моей картины Саргон Хадая по национальности арамеец. На арамейском говорил Иисус Христос. Прадед Саргона был патриархом Антиохийским — это Сирийская православная церковь. Саргон читает "Отче наш" на том языке, на котором говорил Господь. Отсюда и название фильма — "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Саргон родился в Москве. Его жизнь прошла наполовину в Сирии, наполовину в нашей столице, учился он в школе и там и тут. Свободно владеет и арабским, и русским. Мне было интересно, как мой коллега, колоритный человек во всех отношениях, пребывает в зоне боевых действий, как огромной части арабского мира он транслирует то, что происходит у нас. Почему он это делает и зачем. В фильме есть ответы на эти вопросы. И конечно, арабский мир очень интересуют эти события, потому что в их доме война была развязана теми же руками — Британией и США".
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"Кадр из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"
Кадр из фильма Военкоры-3: он молится на языке Бога
Кадр из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
1 из 5
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Фрагмент из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

Кадр из фильма Военкоры-3: он молится на языке Бога

Фрагмент из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
2 из 5
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Кадр из фильма Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

Кадр из фильма Военкоры-3: он молится на языке Бога

Кадр из фильма Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
3 из 5
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Эпизлд из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

Кадр из фильма Военкоры-3: он молится на языке Бога

Эпизлд из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
4 из 5
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Кадр из проекта Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

Кадр из фильма Военкоры-3: он молится на языке Бога

Кадр из проекта Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
5 из 5
Кадр из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
1 из 5

Фрагмент из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
2 из 5

Кадр из фильма Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
3 из 5

Эпизлд из фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
4 из 5

Кадр из проекта Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
5 из 5
Фильм "Отряд "Бессмертный Сталинград". Режиссер и оператор Михаил Харитонин:
"Бессмертный Сталинград" — одно из первых штурмовых подразделений в мотострелковых полках, действующих в зоне СВО. Оно было создано губернатором Волгоградской области, Героем России Андреем Ивановичем Бочаровым. Сразу назначили кураторов отряда — депутатов Госдумы Андрея Гимбатова и Виталия Лихачева. В этом подразделении служат высокомотивированные добровольцы, профессиональные военные и просто патриоты своей родины. Такие, как Игорь Воробьев один из героев фильма. Парни вооружены и оснащены самой современной тактической экипировкой и техникой. У них есть приборы ночного видения и прицелы для ночного боя, специалисты управляют ночными дронами и Фпв-камикадзе. Это позволяет проводить операции даже в самую неудобную погоду. Эскадрилья "Бессмертный Сталинград", действующая при штурмовом отряде, одна из самых эффективных при различных способах поражения и захвата территорий, а также "опорников" противника. Этот фильм дань уважения всем тем, кто отдал жизнь за родину. И всем тем, кто сейчас сражается в полях за свободу нашего народа".
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Кадр из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

Кадр из фильма Отряд Бессмертный Сталинград

Кадр из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 3
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Фрагмент из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

Кадр из фильма Отряд Бессмертный Сталинград

Фрагмент из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 3
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Эпизод из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

Кадр из фильма Отряд Бессмертный Сталинград

Эпизод из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 3

Кадр из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 3

Фрагмент из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 3

Эпизод из фильма "Отряд "Бессмертный Сталинград"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 3
Фильм "Горловский спецназ ЖКХ". Автор идеи и продюсер Семен Пегов:
"15 ноября 2022-го Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил Горловке почетное звание "Город трудовой доблести". Это притом что все крупные производства там закрыты с начала войны, а 70 процентов мужского населения мобилизованы. Кто же эти доблестные трудяги? Да все те, кто остался, или уехал, а затем вернулся. Почти стотысячный город, одна из крупнейших агломераций Донецкой Республики, уже десятый год является непосредственным свидетелем и жертвой террористической природы украинского неонацизма. Этот фронтовой город пережил все ужасы войны, видел смерть и страдание, узнал горе массовых обстрелов и радость воссоединения с родиной. Эти люди каждый день ездят на маршрутных автобусах с газовыми баллонами на крыше или доставляют хлеб в отдаленные поселки, когда в небе — рои камикадзе, для которых нет моральных ограничений. Есть среди них и те, кто не дает этому городу стать просто грудой камней коммунальщики. Они среди первых приезжают на место обстрела и, рискуя попасть под повторный прилет или детонацию неразорвавшихся мин, разбирают завалы, восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Эти мужчины и женщины просто выполняют свой долг, зачастую сталкиваясь с теми же проблемами и критикой от жильцов, что и коммунальщики на Большой Земле. <...> А вот поразило более всего в них отсутствие ненависти к своему обидчику. Злость, боль, презрение да. Но нет в этих людях страха, и нет в них ненависти".
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"
Кадр из фильма Горловский спецназ ЖКХ
Кадр из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 3
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Фрагмент из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"

Кадр из фильма Горловский спецназ ЖКХ

Фрагмент из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 3
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Эпизод из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"

Кадр из фильма Горловский спецназ ЖКХ

Эпизод из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 3
Кадр из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 3

Фрагмент из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 3

Эпизод из фильма "Горловский спецназ ЖКХ"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 3
Фильм "Фронтовой дневник американского офицера". Автор Ольга Кирий:
"Скотт Беннет — бывший офицер Вооруженных сил США, отдела психологической борьбы, информационной войны, служил в Государственном департаменте. А до этого работал в администрации Джорджа Буша — с 2003-го до 2008-й. Много времени провел на военных базах, анализируя пути финансирования терроризма. Кстати, основная причина, по которой офицер оставил эту деятельность, заключается в том, что он узнал, что некоторые террористические группы, с которыми они боролись, были созданы администрациями Барака Обамы и Джо Байдена, Фондом семьи Клинтон. Я общаюсь со Скоттом уже лет восемь. Мы записывали с ним интервью по скайпу, он делал перепосты моих материалов из зоны СВО и даже назвал нас воинами правды. А потом сообщил, что хочет поехать с нами в Донбасс. Наш канал сделал ему приглашение, и по деловой визе он прилетел в Шереметьево. Скотт говорил мне, что хочет собрать факты и представить их американцам. Так он надеется предотвратить третью мировую войну. Он и раньше понимал, что правда на стороне России. К нашим бойцам в госпиталь Скотт приходил, затарившись продуктами. Бабушке, которую навестил в Соледаре, привез свои сухие пайки. Очень волновались, когда он с пакетом прыгал через мины и уворачивался от украинских дронов. Везде его принимали как дорогого гостя. А он удивлялся этому великодушию русских. Думал, забросают яйцами".
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"Кадр из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"
Кадр из фильма Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера
Кадр из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
1 из 5
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Фрагмент из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

Кадр из фильма Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера

Фрагмент из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
2 из 5
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Фильм "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

Кадр из фильма Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера

Фильм "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
3 из 5
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Эпизод из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

Кадр из фильма Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера

Эпизод из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
4 из 5
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Кадр из проекта "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

Кадр из фильма Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера

Кадр из проекта "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
5 из 5
Кадр из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
1 из 5

Фрагмент из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
2 из 5

Фильм "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
3 из 5

Эпизод из фильма "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
4 из 5

Кадр из проекта "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
5 из 5
Фильм "Боги войны". Автор Михаил Буров:
"Еще в свои первые командировки неоднократно сталкивался с фразой "артиллерия — бог войны". На шевронах ее встречал, слышал от бойцов. Без артиллерии невозможно наступление, артиллерия прикрывает пехоту. Когда проезжаешь мимо тяжелой техники, видишь, как пушки стреляют, то, конечно, становится интересно: как это происходит, насколько это тяжело и опасно, из чего складывается работа бойцов с пушкой, с минометом, большими самоходными установками, какие нюансы, как разведка здесь работает. Самое сложное в съемках было то, что ведь для нас никто не делал постановочных выстрелов. Нужно было поймать моменты, ничего не упустить, при этом не мешать бойцам, понимать, где тебе можно находится, а где нельзя".
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"Кадр из фильма "Боги войны"
Кадр из фильма Боги войны
Кадр из фильма "Боги войны"
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
1 из 6
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Фрагмент из фильма "Боги войны"

Кадр из фильма Боги войны

Фрагмент из фильма "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
2 из 6
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Эпизод из фильма "Боги войны"

Кадр из фильма Боги войны

Эпизод из фильма "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
3 из 6
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Кадр из проекта "Боги войны"

Кадр из фильма Боги войны

Кадр из проекта "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
4 из 6
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Фильм "Боги войны"

Кадр из фильма Боги войны

Фильм "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
5 из 6
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"

Проект "Боги войны"

Кадр из фильма Боги войны

Проект "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
6 из 6
Кадр из фильма "Боги войны"
© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
1 из 6

Фрагмент из фильма "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
2 из 6

Эпизод из фильма "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
3 из 6

Кадр из проекта "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
4 из 6

Фильм "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
5 из 6

Проект "Боги войны"

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время героев"
6 из 6
Подробнее о программе и регистрация на фестиваль — на официальном сайте https://rtfestival.ru/. Вход бесплатный.
Режиссер Клим Поплавский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Клим Поплавский: "Главное правило военкора — остаться в живых"
12 февраля, 08:00
 
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