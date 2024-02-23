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СМИ: ЕС намерен собрать полтора миллиарда долларов на артснаряды для Киева - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/evrosoyuz-1929117673.html
СМИ: ЕС намерен собрать полтора миллиарда долларов на артснаряды для Киева
СМИ: ЕС намерен собрать полтора миллиарда долларов на артснаряды для Киева - РИА Новости, 23.02.2024
СМИ: ЕС намерен собрать полтора миллиарда долларов на артснаряды для Киева
Европейские страны намерены собрать 1,5 миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других стран по плану, предложенному... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:47
2024-02-23T09:47
специальная военная операция на украине
евросоюз
чехия
петр павел
украина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Европейские страны намерены собрать 1,5 миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других стран по плану, предложенному Чехией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров. "Европейские столицы спешат собрать 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России", - сообщает газета в пятницу. Как отметили источники издания, Чехия нуждается в том, чтобы ее европейские партнеры помогли предоставить 1,5 миллиарда долларов, чтобы профинансировать закупки боеприпасов. Чиновники, знакомые с чешским планом, заявили, что некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, пишет газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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евросоюз, чехия, петр павел, украина
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Чехия, Петр Павел, Украина
СМИ: ЕС намерен собрать полтора миллиарда долларов на артснаряды для Киева

FT: ЕС намерен собрать $1,5 миллиарда на артснаряды для Киева по плану Чехии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Европейские страны намерены собрать 1,5 миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других стран по плану, предложенному Чехией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров.
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"Европейские столицы спешат собрать 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России", - сообщает газета в пятницу.
Как отметили источники издания, Чехия нуждается в том, чтобы ее европейские партнеры помогли предоставить 1,5 миллиарда долларов, чтобы профинансировать закупки боеприпасов.
Чиновники, знакомые с чешским планом, заявили, что некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, пишет газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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