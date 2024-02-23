https://ria.ru/20240223/evrosoyuz-1929117673.html

СМИ: ЕС намерен собрать полтора миллиарда долларов на артснаряды для Киева

СМИ: ЕС намерен собрать полтора миллиарда долларов на артснаряды для Киева - РИА Новости, 23.02.2024

СМИ: ЕС намерен собрать полтора миллиарда долларов на артснаряды для Киева

Европейские страны намерены собрать 1,5 миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других стран по плану, предложенному... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:47

2024-02-23T09:47

2024-02-23T09:47

специальная военная операция на украине

евросоюз

чехия

петр павел

украина

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Европейские страны намерены собрать 1,5 миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других стран по плану, предложенному Чехией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров. "Европейские столицы спешат собрать 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России", - сообщает газета в пятницу. Как отметили источники издания, Чехия нуждается в том, чтобы ее европейские партнеры помогли предоставить 1,5 миллиарда долларов, чтобы профинансировать закупки боеприпасов. Чиновники, знакомые с чешским планом, заявили, что некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, пишет газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

чехия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, чехия, петр павел, украина