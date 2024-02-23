https://ria.ru/20240223/estoniya-1929123588.html

В Эстонии осудили решение ограничить использование оружия Украиной

В Эстонии осудили решение ограничить использование оружия Украиной - РИА Новости, 23.02.2024

В Эстонии осудили решение ограничить использование оружия Украиной

Новый командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, который официально вступит в должность с 1 июля, назвал ошибкой решение западных стран ограничить... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:38

2024-02-23T10:38

2024-02-23T10:38

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Новый командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, который официально вступит в должность с 1 июля, назвал ошибкой решение западных стран ограничить применение оружия, переданного Украине, исключительно ее территорией. Об этом он сказал порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR."В военном плане это была явная глупость. Введение такого ограничения обошлось очень дорого и также является одной из причин, почему Украина вернулась в оборонительную позицию и пытается отразить российское контрнаступление. Я считаю, что это политическое ограничение было совершенно неправильным", - сказал в пятницу Мерило. Правительство Эстонии в четверг назначило командира 1-й пехотной бригады полковника Андруса Мерило новым командующим Силами обороны республики. Он официально вступит в должность с 1 июля. Как ранее сообщил министр обороны Ханно Певкур, 23 февраля президент Эстонии Алар Карис присвоит Мерило очередное звание бригадного генерала. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928975798.html

https://ria.ru/20240216/ugroza-1927763682.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, эстония, алар карис, ханно певкур, нато, сергей лавров, в мире