https://ria.ru/20240223/entsiklopediya-1929081216.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создал мультимедийную энциклопедию

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создал мультимедийную энциклопедию - РИА Новости, 23.02.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создал мультимедийную энциклопедию

Мультимедийную энциклопедию "Школа профессора Дроздова" создал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в конце прошлого года, сообщил... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:13

2024-02-23T09:13

2024-02-23T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мультимедийную энциклопедию "Школа профессора Дроздова" создал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в конце прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания "Научные развлечения" разработала обширную иллюстрированную электронную энциклопедию, которая предназначена для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программу назвали так, потому что свыше 700 научных фактов озвучил профессор и общественный деятель Николай Дроздов. Энциклопедия предусматривает очный, заочный и гибридный форматы обучения."Инновационными интерактивными играми компании активно пользуются более 40 тысяч российских школ и детских садов. Статус резидента позволяет производителю экономить на налогах и направлять средства на разработку высокотехнологичных образовательных инструментов. Например, в конце 2023 года предприятие разработало электронную учебно-методическую программу для обучения школьников естественным наукам, которую уже внесли в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что этот продукт содержит в себе свыше 650 тестов, объем занятий рассчитан как минимум на 2 учебных года. Программу скачали уже свыше 3 тысяч раз.Отмечается, что благодаря энциклопедии педагоги или родители могут проводить интерактивные занятия в игровой форме. Кроме того, учителя могут добавлять собственные материалы и создавать уроки с учетом потребностей слушателей. Также упор в продукте сделан на изучении естественно-научных дисциплин. Среди них - биология, химия, окружающий мир, введение в физику.В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что этот резидент ОЭЗ постоянно расширяет линейку образовательных продуктов. Среди них немало уникальных разработок. У компании уже 35 патентов на изобретения.Кроме того, энциклопедия удостоена рекомендации Союза Дефектологов по использованию для детей с ограниченный возможностями здоровья (ОВЗ).По словам гендиректора предприятия Олега Поваляева, энциклопедия представляет собой полноценный педагогический инструмент с широкими возможностями построения авторских уроков и курсов. Программой пользуются учителя свыше 500 образовательных организаций в стране.Ранее Овчинский сообщал, что в 2023 году московский производитель готовых блюд и десертов начал поставки двум крупным российским ретейлерам, было отгружено порядка 30 тонн продукции – это около 170 тысяч единиц изделий.

https://ria.ru/20240222/produktsiya-1929028405.html

https://ria.ru/20240222/proizvodstvo-1928997961.html

https://ria.ru/20240221/moskva-1928671042.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, владислав овчинский