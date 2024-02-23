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Президент Эквадора объяснил, почему отказался передавать вооружения в США - РИА Новости, 23.02.2024
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05:36 23.02.2024 (обновлено: 07:41 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/ekvador-1929102568.html
Президент Эквадора объяснил, почему отказался передавать вооружения в США
Президент Эквадора объяснил, почему отказался передавать вооружения в США - РИА Новости, 23.02.2024
Президент Эквадора объяснил, почему отказался передавать вооружения в США
Президент Эквадора Даниэль Нобоа в интервью испаноязычному телеканалу CNN объяснил, почему отказался от передачи старого советского вооружения в США. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:36
2024-02-23T07:41
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа в интервью испаноязычному телеканалу CNN объяснил, почему отказался от передачи старого советского вооружения в США.В начале января Нобоа заявил о готовности обменять старую советскую технику, которую он назвал "металлоломом" на новую из США. Тем не менее, передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов. На прошлой неделе президент пересмотрел свое решение.По утверждению президента, он не знал о планах Вашингтона по поводу дальнейшей судьбы "металлолома" из Эквадора. "К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого", - заявил Нобоа.Он отметил, что Россия была "права", и повторил, что Эквадор не будет участвовать в передаче третьей стороне вооружений, которые затем окажутся на Украине. Президент подчеркнул, что Москва является третьим по значимости торговым партнером Кито, власти которого не желают нарушать международные договоры.В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) ранее называли возможную передачу Эквадором военного имущества из России третьей стороне недопустимым, указывая на нарушение международного права.В ФСВТС подчеркнули, что в соответствии со статьей 4 соглашения между правительством РФ и правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 года передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации.
https://ria.ru/20240219/ekvador-1928337817.html
https://ria.ru/20240131/ekvador-1924524177.html
https://ria.ru/20240217/ekvador-1927900147.html
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в мире, эквадор, россия, сша
В мире, Эквадор, Россия, США
Президент Эквадора объяснил, почему отказался передавать вооружения в США

Президент Эквадора отказался передать оружие в США из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Martin MejiaДаниэль Нобоа
Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Martin Mejia
Даниэль Нобоа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа в интервью испаноязычному телеканалу CNN объяснил, почему отказался от передачи старого советского вооружения в США.
В начале января Нобоа заявил о готовности обменять старую советскую технику, которую он назвал "металлоломом" на новую из США. Тем не менее, передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов. На прошлой неделе президент пересмотрел свое решение.
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По утверждению президента, он не знал о планах Вашингтона по поводу дальнейшей судьбы "металлолома" из Эквадора. "К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого", - заявил Нобоа.
Он отметил, что Россия была "права", и повторил, что Эквадор не будет участвовать в передаче третьей стороне вооружений, которые затем окажутся на Украине. Президент подчеркнул, что Москва является третьим по значимости торговым партнером Кито, власти которого не желают нарушать международные договоры.
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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) ранее называли возможную передачу Эквадором военного имущества из России третьей стороне недопустимым, указывая на нарушение международного права.
В ФСВТС подчеркнули, что в соответствии со статьей 4 соглашения между правительством РФ и правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 года передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации.
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