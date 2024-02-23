https://ria.ru/20240223/dtp-1929217458.html
В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых
В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых - РИА Новости, 23.02.2024
В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых
Легковой автомобиль после столкновения с другой машиной и забором опрокинулся на крышу в Саратове, в результате пострадали четыре человека, включая двух... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:21
2024-02-23T22:21
2024-02-23T23:19
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль после столкновения с другой машиной и забором опрокинулся на крышу в Саратове, в результате пострадали четыре человека, включая двух маленьких детей, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 20.55 (19.55 мск) у дома 253 по улице Черниговской. "По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора" под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего допустил наезд на препятствие - забор, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП госпитализированы водитель "Лады Гранты", его пассажирки: девушка 19 лет, девочки одного года и двух лет", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что в результате ДТП автомобиль "Лада Гранта" оказался лежащим на крыше с оторванным передним левым колесом.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924427847.html
https://ria.ru/20240209/dtp-1926479110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Авто
В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых
В Саратове перевернулась легковая машина, пострадали двое детей и двое взрослых
САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль после столкновения с другой машиной и забором опрокинулся на крышу в Саратове, в результате пострадали четыре человека, включая двух маленьких детей, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло в 20.55 (19.55 мск) у дома 253 по улице Черниговской.
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«
"По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "Лада
Гранта", допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора" под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего допустил наезд на препятствие - забор, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП госпитализированы водитель "Лады Гранты", его пассажирки: девушка 19 лет, девочки одного года и двух лет", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что в результате ДТП автомобиль "Лада Гранта" оказался лежащим на крыше с оторванным передним левым колесом.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП.
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