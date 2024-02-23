https://ria.ru/20240223/dtp-1929217458.html

В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых

В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых - РИА Новости, 23.02.2024

В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых

Легковой автомобиль после столкновения с другой машиной и забором опрокинулся на крышу в Саратове, в результате пострадали четыре человека, включая двух... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T22:21

2024-02-23T22:21

2024-02-23T23:19

происшествия

саратов

гибдд мвд рф

авто

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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль после столкновения с другой машиной и забором опрокинулся на крышу в Саратове, в результате пострадали четыре человека, включая двух маленьких детей, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 20.55 (19.55 мск) у дома 253 по улице Черниговской. "По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора" под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего допустил наезд на препятствие - забор, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП госпитализированы водитель "Лады Гранты", его пассажирки: девушка 19 лет, девочки одного года и двух лет", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что в результате ДТП автомобиль "Лада Гранта" оказался лежащим на крыше с оторванным передним левым колесом.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924427847.html

https://ria.ru/20240209/dtp-1926479110.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, гибдд мвд рф, авто