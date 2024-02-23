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На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур - РИА Новости, 23.02.2024
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09:12 23.02.2024
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На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур - РИА Новости, 23.02.2024
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур
Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:12
2024-02-23T09:12
владикавказ
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ПЯТИГОРСК, 23 фев – РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 01.20 мск 23 февраля", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.
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владикавказ, республика северная осетия - алания
Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур из-за непогоды

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоенно-Грузинская дорога
Военно-Грузинская дорога - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военно-Грузинская дорога. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 23 фев – РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 01.20 мск 23 февраля", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.
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