https://ria.ru/20240223/doroga-1929113502.html
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур - РИА Новости, 23.02.2024
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур
Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:12
2024-02-23T09:12
2024-02-23T09:12
владикавказ
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 23 фев – РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 01.20 мск 23 февраля", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.
https://ria.ru/20240221/uragan-1928619615.html
владикавказ
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, республика северная осетия - алания
Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания
На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур
Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур из-за непогоды
ПЯТИГОРСК, 23 фев – РИА Новости.
Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с непогодой, сообщает
управление МЧС по Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 01.20 мск 23 февраля", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.
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