https://ria.ru/20240223/doroga-1929113502.html

На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур

На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур - РИА Новости, 23.02.2024

На Военно-Грузинской дороге приостановили движение фур

Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:12

2024-02-23T09:12

2024-02-23T09:12

владикавказ

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 23 фев – РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 01.20 мск 23 февраля", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.

https://ria.ru/20240221/uragan-1928619615.html

владикавказ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владикавказ, республика северная осетия - алания