https://ria.ru/20240223/desantniki-1929101822.html

Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 23.02.2024

Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику с личным составом ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Часова Яра на... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T05:11

2024-02-23T05:11

2024-02-23T05:11

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику с личным составом ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Часова Яра на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, из состава группировки войск "Юг", ежедневно уничтожают объекты, и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в районе Часова Яра", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что после запуска FPV-дрона оператор вывел его на цель – автомобиль с личным составом ВСУ, оператор завел на него беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель. "Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил колесную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание. Аналогичным способом был уничтожен пункт управления БПЛА, располагавшийся в одном из зданий", - рассказали в Минобороны.

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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии