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Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 23.02.2024
Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику с личным составом ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Часова Яра на... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:11
2024-02-23T05:11
2024-02-23T05:11
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику с личным составом ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Часова Яра на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, из состава группировки войск "Юг", ежедневно уничтожают объекты, и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в районе Часова Яра", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что после запуска FPV-дрона оператор вывел его на цель – автомобиль с личным составом ВСУ, оператор завел на него беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель. "Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил колесную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание. Аналогичным способом был уничтожен пункт управления БПЛА, располагавшийся в одном из зданий", - рассказали в Минобороны.
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Забайкальские десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Часова Яра
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику с личным составом ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Часова Яра на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельного гвардейского соединения ВДВ
из Бурятии, из состава группировки войск "Юг", ежедневно уничтожают объекты, и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в районе Часова Яра", - рассказали в МО РФ.
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Уточняется, что после запуска FPV-дрона оператор вывел его на цель – автомобиль с личным составом ВСУ, оператор завел на него беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель.
"Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил колесную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание. Аналогичным способом был уничтожен пункт управления БПЛА, располагавшийся в одном из зданий", - рассказали в Минобороны.
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