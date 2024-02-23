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Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/desantniki-1929101822.html
Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 23.02.2024
Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику с личным составом ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Часова Яра на... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:11
2024-02-23T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику с личным составом ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Часова Яра на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, из состава группировки войск "Юг", ежедневно уничтожают объекты, и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в районе Часова Яра", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что после запуска FPV-дрона оператор вывел его на цель – автомобиль с личным составом ВСУ, оператор завел на него беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель. "Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил колесную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание. Аналогичным способом был уничтожен пункт управления БПЛА, располагавшийся в одном из зданий", - рассказали в Минобороны.
https://ria.ru/20240223/ka-52-1929101555.html
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Забайкальские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Забайкальские десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Часова Яра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колесную технику с личным составом ВСУ и пункт управления БПЛА в районе Часова Яра на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, из состава группировки войск "Юг", ежедневно уничтожают объекты, и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в районе Часова Яра", - рассказали в МО РФ.
Российский боевой вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Группа Ка-52 уничтожила украинский пункт управления
05:04
Уточняется, что после запуска FPV-дрона оператор вывел его на цель – автомобиль с личным составом ВСУ, оператор завел на него беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель.
"Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил колесную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание. Аналогичным способом был уничтожен пункт управления БПЛА, располагавшийся в одном из зданий", - рассказали в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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