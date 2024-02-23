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"Вызывает тревогу": Британия случайно отправила сигнал Путину - РИА Новости, 23.02.2024
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05:29 23.02.2024 (обновлено: 06:42 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/britaniya-1929102376.html
"Вызывает тревогу": Британия случайно отправила сигнал Путину
"Вызывает тревогу": Британия случайно отправила сигнал Путину - РИА Новости, 23.02.2024
"Вызывает тревогу": Британия случайно отправила сигнал Путину
Неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Великобритании в условиях, когда "угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока",... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:29
2024-02-23T06:42
россия
великобритания
владимир путин
грант шаппс
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Великобритании в условиях, когда "угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока", утверждается в статье полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттон-Гордона, опубликованной в газете The Telegraph.Ранее газета The Sun сообщила, что ВМС Великобритании в рамках учений провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с атомной подводной лодки HMS Vanguard, ракета "дала резкую осечку и упала в океан" в нескольких метрах от самой субмарины.Как пишет автор, озаглавивший статью "Британия становится все более беззащитной — и Путин это знает", новость о неудаче с пуском Trident "вызывает серьезную озабоченность", так как "угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока". Любой вопрос о надежности системы Trident вызывает "глубокую тревогу", сетует он."Если Путин решит, что Trident — это пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть", - утверждает де Бреттон-Гордон.По его мнению, "именно поэтому" информация о сбоях в работе критически важных систем сдерживания не должна быть "достоянием общественности". При этом он выразил разочарование из-за того, что люди, "назначенные правительством выступать от его имени", "слабо разбираются в этой сложной теме, внося скорее путаницу, чем ясность"."Это должно послужить тревожным сигналом. Сейчас не время рисковать нашим оборонным потенциалом", - заявил автор.Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после неудачного пуска заверил парламент в эффективности сил ядерного сдерживания страны, несмотря на произошедшую "аномалию". Предыдущий пуск Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году также окончился неудачей. Ракета должна была пролететь девять тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Глава государства указал, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928362158.html
https://ria.ru/20240222/dzhonson-1929056897.html
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россия, великобритания, владимир путин, грант шаппс, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Великобритания, Владимир Путин, Грант Шаппс, Такер Карлсон, НАТО, В мире
"Вызывает тревогу": Британия случайно отправила сигнал Путину

Полковник де Бреттон-Гордон: неудачный пуск Trident подорвал позиции Британии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Великобритании в условиях, когда "угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока", утверждается в статье полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттон-Гордона, опубликованной в газете The Telegraph.
Ранее газета The Sun сообщила, что ВМС Великобритании в рамках учений провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с атомной подводной лодки HMS Vanguard, ракета "дала резкую осечку и упала в океан" в нескольких метрах от самой субмарины.
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Как пишет автор, озаглавивший статью "Британия становится все более беззащитной — и Путин это знает", новость о неудаче с пуском Trident "вызывает серьезную озабоченность", так как "угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока". Любой вопрос о надежности системы Trident вызывает "глубокую тревогу", сетует он.
"Если Путин решит, что Trident — это пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть", - утверждает де Бреттон-Гордон.
По его мнению, "именно поэтому" информация о сбоях в работе критически важных систем сдерживания не должна быть "достоянием общественности". При этом он выразил разочарование из-за того, что люди, "назначенные правительством выступать от его имени", "слабо разбираются в этой сложной теме, внося скорее путаницу, чем ясность".
"Это должно послужить тревожным сигналом. Сейчас не время рисковать нашим оборонным потенциалом", - заявил автор.
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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после неудачного пуска заверил парламент в эффективности сил ядерного сдерживания страны, несмотря на произошедшую "аномалию". Предыдущий пуск Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году также окончился неудачей. Ракета должна была пролететь девять тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Глава государства указал, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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