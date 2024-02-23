https://ria.ru/20240223/bezopasnost-1929127593.html

Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью

Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 23.02.2024

Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:17

2024-02-23T11:17

2024-02-23T11:22

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

курская область

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего февраля 2024 года около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240222/raketa-1928879015.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, курская область