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Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 23.02.2024 (обновлено: 11:22 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/bezopasnost-1929127593.html
Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью
Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 23.02.2024
Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:17
2024-02-23T11:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего февраля 2024 года около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240222/raketa-1928879015.html
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Дарья Буймова
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россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область
Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью

Минобороны: российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего февраля 2024 года около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200
22 февраля, 07:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКурская область
 
 
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