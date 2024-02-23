https://ria.ru/20240223/bezopasnost-1929127593.html
Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью
Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 23.02.2024
Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:17
2024-02-23T11:17
2024-02-23T11:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего февраля 2024 года около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240222/raketa-1928879015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область
Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью
Минобороны: российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью