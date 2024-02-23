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"Пятнадцать тысяч". СМИ раскрыли, что произошло с украинцами в Британии - РИА Новости, 23.02.2024
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16:38 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/bezhentsy-1929171119.html
"Пятнадцать тысяч". СМИ раскрыли, что произошло с украинцами в Британии
"Пятнадцать тысяч". СМИ раскрыли, что произошло с украинцами в Британии - РИА Новости, 23.02.2024
"Пятнадцать тысяч". СМИ раскрыли, что произошло с украинцами в Британии
Около 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:38
2024-02-23T16:38
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Около 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными, сообщает The Telegraph.&quot;Согласно официальной информации, с июня 2022 года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что из двухсот тысяч украинских беженцев на улице оказались по крайней мере пятнадцать тысяч человек.Они указали, что в Соединенном королевстве сейчас наблюдается хроническая нехватка жилья для беженцев, а граждане страны не обязаны оставлять их в своих домах на бессрочной основе.В середине декабря британское правительство сообщало, что Великобритания выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, при этом на 11 декабря в Великобританию уже прибыли 195 тысяч держателей британских виз с Украины, разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек.Великобритания облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
https://ria.ru/20240223/predlozhenie-1929154073.html
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в мире, великобритания, украина, россия, политика
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Политика
"Пятнадцать тысяч". СМИ раскрыли, что произошло с украинцами в Британии

Telegraph: 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Около 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными, сообщает The Telegraph.
«

"Согласно официальной информации, с июня 2022 года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами", — говорится в материале.

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Журналисты отметили, что из двухсот тысяч украинских беженцев на улице оказались по крайней мере пятнадцать тысяч человек.
Они указали, что в Соединенном королевстве сейчас наблюдается хроническая нехватка жилья для беженцев, а граждане страны не обязаны оставлять их в своих домах на бессрочной основе.
В середине декабря британское правительство сообщало, что Великобритания выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, при этом на 11 декабря в Великобританию уже прибыли 195 тысяч держателей британских виз с Украины, разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек.
Великобритания облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
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