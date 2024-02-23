https://ria.ru/20240223/baza-1929126486.html

В Армении не обсуждают вопрос о российской базе, заявил Пашинян

В Армении не обсуждают вопрос о российской базе, заявил Пашинян - РИА Новости, 23.02.2024

В Армении не обсуждают вопрос о российской базе, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что на данный момент вопрос о судьбе российской базы в стране не стоит на повестке... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:07

2024-02-23T11:07

2024-02-23T11:07

в мире

армения

никол пашинян

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что на данный момент вопрос о судьбе российской базы в стране не стоит на повестке дня. В ходе этого интервью он также подчеркнул, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому участие Еревана в нем было заморожено. "Что касается (российской) базы... на данный момент мы это не обсуждаем", - отметил Пашинян. Премьер напомнил, что база функционирует не в рамках Договора о коллективной безопасности.

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929095725.html

https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, никол пашинян