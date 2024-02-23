https://ria.ru/20240223/baza-1929126486.html
В Армении не обсуждают вопрос о российской базе, заявил Пашинян
В Армении не обсуждают вопрос о российской базе, заявил Пашинян - РИА Новости, 23.02.2024
В Армении не обсуждают вопрос о российской базе, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что на данный момент вопрос о судьбе российской базы в стране не стоит на повестке... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:07
2024-02-23T11:07
2024-02-23T11:07
в мире
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что на данный момент вопрос о судьбе российской базы в стране не стоит на повестке дня. В ходе этого интервью он также подчеркнул, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому участие Еревана в нем было заморожено. "Что касается (российской) базы... на данный момент мы это не обсуждаем", - отметил Пашинян. Премьер напомнил, что база функционирует не в рамках Договора о коллективной безопасности.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929095725.html
https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
В Армении не обсуждают вопрос о российской базе, заявил Пашинян
Пашинян: в Армении на данный момент не обсуждают вопрос о судьбе российской базы