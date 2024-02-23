Байден призвал как можно скорее принять законопроект о помощи Киеву
Байден призвал принять законопроект о помощи Киеву, пока не стало слишком поздно
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне дефицита снарядов у Киева вновь призвал членов конгресса принять законопроект о помощи Украине, "пока не стало слишком поздно", говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.
Американский лидер признал, что у Украины "заканчиваются боеприпасы" и страна нуждается в дополнительных поставках из США.
"Именно поэтому палата представителей должна принять двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности, пока не стало слишком поздно", - говорится в заявлении.
Кроме того, Байден заявил, что коалиция из 50 стран во главе с США остается приверженной предоставлению критически важной помощи Украине и привлечению РФ к ответственности. Президент США добавил, что поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, "кто борется за демократию во всем мире".
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.