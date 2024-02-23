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Премьер Бангладеш встретилась с Зеленским - РИА Новости, 23.02.2024
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11:15 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/bangladesh-1929127407.html
Премьер Бангладеш встретилась с Зеленским
Премьер Бангладеш встретилась с Зеленским - РИА Новости, 23.02.2024
Премьер Бангладеш встретилась с Зеленским
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудила пути разрешения... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:15
2024-02-23T11:15
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россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудила пути разрешения российско-украинского конфликта, а также двустороннее сотрудничество, сообщила она в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам ее визита в Германию. "Я попросила его немедленно найти эффективные пути разрешения продолжающегося украинско-российского конфликта", - сообщила премьер Бангладеш. Она отметила, что в ходе встречи стороны выразили удовлетворение существующими двусторонними связями. "Мы выразили… заинтересованность в установлении двустороннего сотрудничества в сфере торговли пшеницей, пищевым маслом и другими сельскохозяйственными товарами", - добавила она. Хасина отметила, что обменялась с Зеленским мнениями по поводу конфликта в Газе. Ранее глава МИД Бангладеш Хасан Махмуд сообщил, что встреча была инициирована украинской стороной, отметив, что исключает какое-либо влияние встречи Хасины и Зеленского на отношения Бангладеш с Россией. Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html
https://ria.ru/20240222/konflikt-1928956140.html
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в мире, бангладеш, россия, германия, владимир зеленский, шейх хасина, мария захарова
В мире, Бангладеш, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Шейх Хасина, Мария Захарова
Премьер Бангладеш встретилась с Зеленским

Премьер Бангладеш обсудила с Зеленским разрешение конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудила пути разрешения российско-украинского конфликта, а также двустороннее сотрудничество, сообщила она в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам ее визита в Германию.
"Я попросила его немедленно найти эффективные пути разрешения продолжающегося украинско-российского конфликта", - сообщила премьер Бангладеш.
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Она отметила, что в ходе встречи стороны выразили удовлетворение существующими двусторонними связями.
«
"Мы выразили… заинтересованность в установлении двустороннего сотрудничества в сфере торговли пшеницей, пищевым маслом и другими сельскохозяйственными товарами", - добавила она.
Хасина отметила, что обменялась с Зеленским мнениями по поводу конфликта в Газе.
Ранее глава МИД Бангладеш Хасан Махмуд сообщил, что встреча была инициирована украинской стороной, отметив, что исключает какое-либо влияние встречи Хасины и Зеленского на отношения Бангладеш с Россией.
Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.
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В миреБангладешРоссияГерманияВладимир ЗеленскийШейх ХасинаМария Захарова
 
 
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