https://ria.ru/20240223/bangladesh-1929127407.html

Премьер Бангладеш встретилась с Зеленским

Премьер Бангладеш встретилась с Зеленским - РИА Новости, 23.02.2024

Премьер Бангладеш встретилась с Зеленским

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудила пути разрешения... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:15

2024-02-23T11:15

2024-02-23T11:15

в мире

бангладеш

россия

германия

владимир зеленский

шейх хасина

мария захарова

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудила пути разрешения российско-украинского конфликта, а также двустороннее сотрудничество, сообщила она в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам ее визита в Германию. "Я попросила его немедленно найти эффективные пути разрешения продолжающегося украинско-российского конфликта", - сообщила премьер Бангладеш. Она отметила, что в ходе встречи стороны выразили удовлетворение существующими двусторонними связями. "Мы выразили… заинтересованность в установлении двустороннего сотрудничества в сфере торговли пшеницей, пищевым маслом и другими сельскохозяйственными товарами", - добавила она. Хасина отметила, что обменялась с Зеленским мнениями по поводу конфликта в Газе. Ранее глава МИД Бангладеш Хасан Махмуд сообщил, что встреча была инициирована украинской стороной, отметив, что исключает какое-либо влияние встречи Хасины и Зеленского на отношения Бангладеш с Россией. Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html

https://ria.ru/20240222/konflikt-1928956140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, россия, германия, владимир зеленский, шейх хасина, мария захарова