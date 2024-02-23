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ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.02.2024
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16:37 23.02.2024 (обновлено: 16:55 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/avdeevskoe-1929170910.html
ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении
ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.02.2024
ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении
Российские военнослужащие отразили за неделю 39 контратак украинских штурмовых групп на авдеевском направлении, потери противника составили более 2,9 тысячи... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:37
2024-02-23T16:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за неделю 39 контратак украинских штурмовых групп на авдеевском направлении, потери противника составили более 2,9 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Отражены 39 контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.В ведомстве также напомнили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили город Авдеевка и продолжили продвижение в западном направлении.Во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Орловки, Соловьево, Семеновка, Тоненькое, Евгеновка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за неделю 39 контратак украинских штурмовых групп на авдеевском направлении, потери противника составили более 2,9 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Отражены 39 контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
В ведомстве также напомнили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили город Авдеевка и продолжили продвижение в западном направлении.
Во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Орловки, Соловьево, Семеновка, Тоненькое, Евгеновка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.
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