ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за неделю 39 контратак украинских штурмовых групп на авдеевском направлении, потери противника составили более 2,9 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Отражены 39 контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
В ведомстве также напомнили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили город Авдеевка и продолжили продвижение в западном направлении.
Во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Орловки, Соловьево, Семеновка, Тоненькое, Евгеновка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.