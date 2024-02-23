https://ria.ru/20240223/avdeevskoe-1929170910.html

ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении

ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.02.2024

ВСУ за неделю потеряли более 2900 военных на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие отразили за неделю 39 контратак украинских штурмовых групп на авдеевском направлении, потери противника составили более 2,9 тысячи... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:37

2024-02-23T16:37

2024-02-23T16:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за неделю 39 контратак украинских штурмовых групп на авдеевском направлении, потери противника составили более 2,9 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Отражены 39 контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.В ведомстве также напомнили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили город Авдеевка и продолжили продвижение в западном направлении.Во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Орловки, Соловьево, Семеновка, Тоненькое, Евгеновка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность